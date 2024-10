EX CHIVAS

EX CHIVAS

Tras hacerse oficial la salia de Fernando Gago, las Chivas de Guadalajara buscan entrenador para completar lo que resta del Apertura 2024. El argentino se marchó en pleno certamen haciendo uso de la cláusula de rescición para dirigir a Boca Juniors. Este domingo, antes de su vuelo rumbo a Argentina, el estratega prefirió no hablar con la prensa mexicana.

No obstante, al llegar a Argentina, Gago sí que habló con medios locales, aunque prometiendo que se extendería más este lunes en la conferencia de prensa donde se estima será presentado de manera oficial en Boca. Mientras tanto, en Chivas todavía dura el enojo por la desprolijidad y las mentiras con las que abandonó su cargo.

¿En serio? Así sería el contrato de Fernando Gago con Boca

Según información que pudo obtener Bolavip, Fernando Gago tendrá un contrato por dos años con Boca Juniors, con opción a extenderlo por una temporada más en caso de que ambas partes estén de acuerdo. Algo similar al vínculo que tenía en Chivas, aunque este era en principio por sólo un año.

No obstante, lo más curioso es que esta vez no habrá una cláusula de salida estipulada, por lo que al parecer Gago siempre contempló la chance de irse de Chivas, pero no hará lo mismo en su llegada a Boca. El cuerpo técnico se regirá según el Convenio Colectivo de Trabajo vigente en Argentina para los entrenadores.

“Vuelvo a casa”: Gago habló en su llegada a Argentina

En una actitud muy diferente a la que tomó en su salida de México, Gago sí habló con los medios en su arribo a Argentina. “Buenas noches a todos, gracias por estar acá. Les voy a ser corto y sincero. Mañana vamos a tener tiempo para hablar y hacer una conferencia buena. Agradezco mucho también al hincha de Boca por el cariño que recibí en estos días. Vuelvo a casa. Un beso grande, espero que estén muy bien”, dijo el argentino, algo apresurado tras el vuelo de regreso a su país.