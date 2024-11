Ser jugador de las Chivas de Guadalajara en la Liga MX es uno de los máximos anhelos para cualquier futbolista mexicano, pero siendo un aficionado del equipo rojiblanco, toma un valor mucho más relevante. Sin embargo, cuando ser profesional no es la opción, hay un camino más estrecho que puede llevarte a un lugar inesperado dentro del equipo de tus amores.

Fernando Giaccardi hoy disfruta de pertenecer al Rebaño Sagrado, luego de cumplir uno de sus máximos anhelos de vida, que era formar parte del club que siempre apoyó desde que tiene uso de razón. Actualmente puede presumir que ha ido escalando peldaños a nivel profesional y hoy lo colocan como el director de comunicación del equipo más importante del futbol mexicano.

En entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, Fernando Giaccardi, también reportero de cancha en las transmisiones de Chivas TVy ahora en Amazon Prime, reveló parte de su vida como un integrante del staff de Chivas y cómo se dio su llegada de manera totalmente inesperada.

“Mi llegada a Chivas fue muy curiosa, ya que desde que empecé a estudiar en la Universidad y durante años mandé mi CV a todos los contactos del área de prensa del club que aparecían en el sitio web oficial y jamás me pelaron. En algún momento dije, bueno, haré mi vida y quizá después llegue la oportunidad. Me dediqué a seguirme preparando, a trabajar, incluso viví 5 años fuera de México, entre los cuales estudié una Maestría en el extranjero. Y un buen día, ya de vuelta en CDMX, me llegó un correo con el remitente ‘Club Deportivo Guadalajara’ y el título ‘Oportunidad Laboral’…”.

Integrantes de Chivas TV, ahora en Amazon Prime. Foto: Chivas TV

“Claro que lo contesté de inmediato, me citaron para una entrevista en el aeropuerto, ya que el equipo había pasado la noche anterior en CDMX tras un partido de Concacaf en Centroamérica. Y para mi sorpresa, Julio Muro, quien fue mi primer jefe y quien me abrió las puertas del club, tenía a la mano mi CV actualizado, ya con el listado de lugares donde había trabajado todos los años posteriores a graduarme de la Universidad, con la Maestría descrita en el documento, etc… incluso ya que me habían contratado, le pregunté que de donde habían obtenido mi CV si tenía años sin enviarlo a los contactos del club y ni él supo cómo llegó a sus manos. Hoy puedo decirte que tengo el enorme privilegio de trabajar en el club desde hace casi 12 años”, abundó.

Pero trabajar en el equipo más importante de la Liga MX también representa una enorme responsabilidad, ya que como cualquier empleo requiere de mucho profesionalismo y constancia para permanecer en la institución y mejor aún, ir ascendiendo hasta que ser hoy en día el responsable del departamento de comunicación del Club Guadalajara: “La exigencia tan alta que día a día requiere y demanda una institución así, porque eso irremediablemente te impulsa a querer ser el mejor en lo que haces individual y colectivamente, a buscar mejorar continuamente, a explorar todas posibilidades de acercar aún más a la afición con el equipo y de ofrecerle una amplia gama de alternativas de contenido, historias y experiencias que le hagan sentir esa pasión e identidad por el equipo y por los colores del club, a fortalecer ese sentimiento de pertenencia”.

Giaccardi en las transmisiones de Chivas TV. Foto: @JFGiaccardi



“Más que dificultad, veo como un reto permanente el trabajar en un club tan popular y mediático, en el que cualquier situación que suceda dentro o fuera de la cancha se maximiza, para bien o para mal. Además, no es tarea sencilla llegarle a más de 40 millones de aficionados, hay un mundo de formas de pensar, de criterios y de pensamientos tan variados entre la gente que le va al mismo equipo, pero eso también es parte del encanto de esto”, agregó Giaccardi.

De Chivas TV al mundo de Amazon Prime con Chivas

Al igual que el nacimiento de Chivas TV, Fernando Giaccardi tomó parte del naciente proyecto en el 2016 siendo uno de los comentaristas en las transmisiones de los encuentros desde el Estadio Akron, por lo que también fue considerado por Amazon Prime una vez que se cerró el trato para los partidos del Rebaño como local a partir de este Apertura 2024

“Considero que, en parte, es consecuencia de todo lo construido durante tantos años de trabajo con Chivas TV. Me tocó ser parte de la apuesta que Don Jorge (QEPD) y Amaury Vergara hicieron al crear Chivas TV en 2016, de romper paradigmas sobre las formas convencionales de transmitir partidos y de generar contenido con un nivel de intimidad y proximidad que no era el estándar habitual”.

“Además, tuve la fortuna de contar con mucho tiempo aire al participar en las transmisiones de los partidos de Varonil, Femenil y Subs, incluso hubo torneos en los que llegamos a hacer los 4 partidos en 1 día, por lo que había que aprovechar al máximo esa oportunidad, y a la par confiaron en mí para ser el anfitrión de todo evento habido y por haber del club, presencial y/o con transmisión en vivo, por lo que tuve a la mano muchas posibilidades para crecer.

Hoy, Amazon confió y apostó por el material humano disponible para iniciar una nueva era en el esquema de derechos de transmisión en México; poder ser parte de un proyecto de esta magnitud es un reto maravilloso, un privilegio mayúsculo y una responsabilidad muy grande, la cual tomamos con mucho compromiso en busca de entregar el mejor producto posible para el público en general, hay mucho trabajo detrás entre Amazon y Chivas para llevar la experiencia del aficionado a otro nivel”, mencionó Giaccardi.

El fan de Ramón Ramírez que cumplió el sueño de entrevistarlo

Con más de 12 años en Chivas, Fer Giaccardi ha entrevistado a un sinnúmero de jugadores e ídolos del equipo tapatío, pero la que más recuerda con cariño es una charla con su ídolo de la infancia, Ramón Ramírez: “En 2014, el club realizó un Torneo Internacional de Fuerzas Básicas y Ramón fue invitado como embajador de la competencia, por lo cual pedí que me dejaran hacer la cobertura del evento de presentación para conocer a mi máximo ídolo del Rebaño. Cuando lo saludé sentí una alegría inmensa por pensar en aquel adolescente que creció admirando al fabuloso ‘7’ y ya que terminé de entrevistarlo claro que le dije que era mí máximo ídolo, a lo cual sonrió y me dijo ‘pues tomémonos una foto’. Fue realmente épico”.

Ramón Ramírez es de los últimos ídolos de las Chivas. Foto: IMAGO

¿Quién es Fernando Giaccardi?

¡Qué buena pregunta! Soy alguien que siempre ha luchado por alcanzar sus sueños y por ser feliz haciendo lo que le apasiona, que nunca quitó el dedo del renglón pese a cualquier circunstancia, que gracias a la guía correcta e impulso permanente de sus padres y familia, así como el respaldo y confianza de personas clave en distintos momentos de la vida, ha podido desarrollarse para mantenerse firme en su camino profesional. Ya sin tanto choro existencial, soy un comunicador orgullosamente chilango y ChivaHermano de corazón. Considero que soy un tipo optimista, sonriente, abierto, práctico, leal y que siempre busca ser equipo y hacer equipo con su entorno.

La anécdota con jugadores de Chivas que lo salvó de no poder entrar a México

“Jamás olvidaré cuando Isaac ‘Cone’ Brizuela e Hiram Mier me dieron sus jerseys de juego al terminar un partido amistoso en 2022. Estábamos en Cincinnati y en el trayecto hacia Atlanta perdí mi pasaporte, pero me di cuenta muy tarde. Me quería morir por todo el relajo que eso implicaba estando en el extranjero, la angustia de si me dejarían o no entrar de vuelta a México y sobre todo traía la preocupación de perder un viaje, que ya tenía todo pagado para celebrar mi cumpleaños unos días después. Al final, gracias a la intervención de los promotores del partido en Atlanta, quienes pudieron conectarme directo con el consulado de Atlanta para sacar mi pasaporte con cita de emergencia, y a que el ‘Cone’ y Mier se apiadaron de mí al verme al borde del colapso y me regalaron sus jerseys para dárselos como obsequio de agradecimiento a la cónsul y a su colaboradora que hizo posible la cita, es que pude tramitar mi pasaporte ahí. Benditos sean”, relató en medio de risas.