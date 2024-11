No explotó en Guadalajara y hoy se destaca en el extranjero: así vive y piensa Tepa González

A lo largo de toda su historia han existido varios casos de jugadores formados en Chivas que acaban en exóticas ligas del extranjero. Tal es el caso de Jesús González, quien pasó de ser una promesa rojiblanca a brillar en Herediano de Costa Rica.

En diálogo exclusivo con Rebaño Pasión, el Tepa habló del sentir recurrente que se le produce tras haber salido del Guadalajara: “A veces hay momentos en que pienso en qué momento en la vida nos trajo a Costa Rica. En lo personal estoy sorprendido”.

La resurección del Tepa González en Costa Rica

Jesús González uno de los pocos jugadores que se formó en el riñon de Verde Valle y que a base de trabajo y disciplina se fue ganando un lugar en cada equipo. Llegó a ser prestado en España, volvió a la Sub-20 rojiblanca, nuevamente fue cedido pero a Leones Negros y regresó para ser capitán, referente y campeón del Club Deportivo Tapatío.

“A veces es difícil porque sentía que no se me premiaba porque a veces idealizamos las cosas en Tapatio. Estoy en este proceso con Tapatío, hago goles, quedó campeón y lo más lógico es te quedas en primera división”, recordó el actual atacante de Herediano sobre lo duro que fue no ser premiado como creía en Chivas.

Hoy volvió a ser prestado, pero esta vez por Atlético de San Luis debido a que iba a ser el tercer atacante en consideración. “Realmente en el Atlético de San Luis yo llevaba la opción de competir como tercero. Inicie en dos partidos contra Xolos y León, pero de ahí en más no nos fue bien y el Atlético de San Luis toma la decisión de darme a préstamo porque no iba a tener muchos minutos. Herediano me cayó bien porque tengo minutos y competencias. En seis meses voy a aventar 20 partidos”, explicó.

Respecto de cómo fue recibido en el equipo Tico, Jesús González reveló: “Bien contento, la verdad. Adaptándome a un nuevo país, a una nueva liga, a un nuevo equipo. Llevo unos cuantos goles, asistencias y vamos puntuando en el torneo”.

Y agregó: “Realmente no fue difícil la adaptación Es un juego totalmente distinto al mexicano . Es un jugo de más transiciones y Costa Rica tiene la virtud de trabajar bastante bien defensivamente el bloque bajo. Es un poco distinto a los equipos mexicanos, pero por mis condiciones encajo bien en el equipo”.

Por otro lado, afirma que Herediano lo recibió de la mejor manera y que el futbol de Costa Rica se adapta de la mejor manera a su juego. “Es un gran grupo. La cultura del costarricense es igual que la del mexicano no ha habido diferencia cultural en ese sentido. Buscamos en ese sentido salir campeones y el equipo me ha arropado bien”, explicó.

Y señaló sobre el futbol costarricense que “es distinto. Me parece que en México hay más recursos, me parece que hay un nivel mayor que en la costarricense. Pero venía trabajando en Tapatío y la Liga de Costa Rica está por encima de la de la Liga de Expansión. En cuestión de cancha alguna son sintéticas y otras naturales, pero también en expansión había canchas naturales pésimas. Las canchas son difíciles por el clima, pero en la competencia es similar porque hay ascenso y descenso. Esto beneficia mucho más a mi juego”.

Tepa González sueña con volver a Chivas

Por otro lado, el Tepa González comentó que le fue muy fácil acostumbrarse a Costa Rica y que le tienen mucho respeto al igual que en la Liga MX con los extranjeros.

“Es una nueva rutina como en cada equipo. El día a día en San Luis es muy distinto al de Chivas. Obviamente es distinto. Es una nueva aventura, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Hacer goles y estar anotando goles. Ganándome un boleto a Concachampions es increíble, se nos está dando, es un gran país, es un país que arropa a los mexicano. Cambia el día a día, pero lo estoy disfrutando mucho”, respondió.

Y añadió: “Creo que es un tema del costarricense al mexicano, así como en México a los extranjero. Eso le da una confianza extra para decir ‘wey, yo acá vengo a dominar’. Es un juego muy directo. Todos los laterales y centros están modificados para que sean centros. Entonces tenemos la oportunidad de hacer muchos goles. En México es mucha jugada elaborada. Acá el centro delantero se respeta mucho. Me parece que esa es la razón hacen más goles que en la Liga de Expansión”.

A pesar de está feliz de Herediano, Chivas sigue siendo uno de amores platónicos que tiene el Tepa González y con el que le gustaría volver a encontrarse. “Ahí nací, llegué a los 12 años a Guadalajara y le digo a mi mujer que le tengo mucho cariño a esa institución. Extraño el día a día en Verde Valle. Era mi casa. La gente, conocía a todo el mundo, la cancha, el convivio, todos los viajes, representar al Guadalajara. Me siento puramente agradecido por pasar“.

¿Tepa González cambiaría algo si vuelve a Chivas?

“Haría exactamente lo mismo. Me fue muy bien con Tapatío y sé muy bien cual es el camino para el éxito para estar en el Guadalajara. Les entregaría una versión mejorada, no soy el mismo que el del mismo de la Sub23”, cerró Tepa González con una sonrisa.