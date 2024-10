Jesús González no para de dar de qué hablar en Costa Rica. Con Herediano volvió a marcar un gol clave y protagonizó polémica contra Alajuelense.

Tepa González no para: anotó un gol y protagonizó una polémica contra el líder de Costa Rica

A lo largo de todo el mundo siempre hay un jugador con pasado en Chivas que no para de dar de qué hablar. Este es el caso de Jesús González quien volvió a marcar para Herediano y generó polémica luego del empate contra Alajuelense, líder de la Liga de Costa Rica.

El país Tico se convirtió en una de las naciones que recibe de la mejor manera a los diferentes mexicanos que llegan para tener competencia. El Huracán Rojiamarillo es quien siempre le abre las puertas a los exjugadores del Guadalajara como fue el caso del Cubo Torres y Miguel Basulto, quienes fueron referentes del equipo.

Otro ex-Chivas que no para de dar de qué hablar en Herediano es Jesús González debido a que no para de anotar. Por otro lado, el pasado sábado volvió a tener acción y fue clave ya que con un hombre menos logró marcar el gol de empate contra Alajuelense, equipo que en estos momentos es líder de Costa Rica.

Tepa González volvió a marcar para Herediano. (Foto: IMA

En un tiro de esquina el exjugador del Rebaño Sagrado se encontró con el rebote y logró marcar el 1-0 parcial a los tres minutos de juego. El olfato goleador lo volvió a demostrar debido a que no paraba de luchar con los defensores rivales que hacían complicada su llegada a la pelota.

Sin embargo, su presencia en el equipo no terminó ya que en conferencia de prensa estalló por un penal que no le cobraron. “En este partido sí, hermano. No suelo hablar del arbitraje, pero estos penales si eran penales. Lo volví a ver en la repetición, es cuestión de adaptarse. Hay VAR, es su decisión y hay que adaptarse”, comentó en caliente el exelemento del Guadalajara.

Encuesta ¿Crees que Chivas debe volver a fichar a Jesús González? ¿Crees que Chivas debe volver a fichar a Jesús González? Sí No YA VOTARON 2 PERSONAS

Los números de Tepa González en Herediano

Por otro lado, en lo que va el Apertura 2024 de la Liga de Costa Rica, Jesús González no solo para de tener minutos de juego, sino que tampoco termina de marcar goles. En este campeonato anotó cuatro goles, dio una asistencia en 861 minutos de juego.