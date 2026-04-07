El Tapatío volvió a encontrarse con la victoria en el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX tras imponerse con autoridad 3-0 a los Coyotes de Tlaxcala en el partido pendiente de la Jornada 7, con una actuación destacada de Vladimir Moragrega tras firmar un doblete.

Ahora, el conjunto de José Meléndez deberá iniciar su preparación para medirse al equipo de Irapuato dentro de la Fecha 14 de la presente campaña de la liga de plata del futbol mexicano.

El cuadro fresero viene de derrotar al Club Atlético La Paz en la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión, y frente a la filial de Chivas buscará como dé lugar llevarse la victoria para seguir escalando posiciones.

Cabe mencionar que el Tapatío se ubica en la cuarta posición de la tabla general con 20 unidades, producto de seis victorias, dos empates y cuatro derrotas, mientras que Irapuato es noveno con 16 unidades, consecuencia de cinco triunfos, una igualada y seis descalabros.

¿Cuándo y dónde juegan Tapatío vs. Irapuato por el Clausura 2026?

El partido entre Tapatío e Irapuato por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, se llevará a cabo el sábado 11 de abril en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo seguir en vivo el Tapatío vs. Irapuato?

El encuentro correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX podrá seguirse a través de Fox Sports 2, ESPN, Claro Sports, TVC Deportes 2, Hi Sports.