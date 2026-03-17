León llegará al partido contra Chivas en medio de una situación complicada, luego de quedarse sin Director Técnico tras la renuncia de Ignacio Ambriz, quien dejó su cargo después de la derrota 3-0 ante Xolos de Tijuana. Este escenario ya representaba un problema importante, pero de cara al duelo en el Estadio Akron, la situación en el banquillo es aún más delicada para los Panzas Verdes.

Chivas necesita un triunfo para recuperar el liderato.

Aunque el club esmeralda todavía no ha hecho oficial a su nuevo entrenador, diversos reportes, como los de Diario Olé, señalan que Javier Gandolfi sería el elegido para tomar el cargo. Sin embargo, debido a lo apresurado del proceso, el técnico argentino no estaría en condiciones de dirigir al equipo este miércoles, por lo que León afrontaría el partido sin su nuevo DT en el banquillo.

Ante esta situación, el equipo no puede quedarse sin un responsable en el área técnica, por lo que el encargado de dirigir al primer equipo será Alejandro Corona, actual entrenador del conjunto femenil. Esto representa un reto importante, ya que el equipo llega en desventaja no solo por su momento deportivo, sino también por la falta de estabilidad en su cuerpo técnico para enfrentar a un rival como Chivas.

Del lado rojiblanco, el panorama es completamente distinto. Gabriel Milito tiene contemplado este partido como una gran oportunidad para sumar tres puntos y recuperar el liderato de la Tabla General. Sin caer en excesos de confianza, el Guadalajara sabe que una victoria lo acercaría aún más a asegurar su lugar en la Liguilla y a posicionarse entre los mejores equipos para cerrar las series en casa.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chivas y León en su partido pendiente de la Jornada 9?

El encuentro se disputará este miércoles 18 de marzo a las 20:07 horas en el Estadio Akron, y podrá verse a través de Prime Video, como es habitual en los partidos de local del Guadalajara. Será un duelo clave para el Rebaño, ya que marcará el cierre de sus partidos pendientes y permitirá ver cómo llega el equipo a la Jornada 12 con el calendario completamente regularizado.