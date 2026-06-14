El debut mundialista de la Hormiga González generó múltiples reacciones, pero una de las más especiales fue la de Chicharito.

Luego de cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera al debutar en una Copa del Mundo con la Selección Mexicana, Armando González recibió un emotivo reconocimiento de Javier “Chicharito” Hernández.

El histórico goleador del TRI le dedicó unas palabras de orgullo tras su participación en el triunfo sobre la Selección de Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026.

“Me da mucho orgullo de que una persona como él, un gran ser humano como él, con esa dedicación, esa entrega, esa dedicación, ese talento y ese profesionalismo consiga lo que se propone”, mencionó CH14 en una historia de Instagram.

Cabe mencionar que las palabras de Javier Hernández reflejan la buena relación y el respeto que existe entre ambos jugadores, quienes comparten vestidor en nuestras Chivas.

Mientras tanto, para la “Hormiga” González, su ingreso contra la Selección de Sudáfrica quedará marcado como uno de los momentos más importantes de su vida deportiva.

Armando González debutó en Mundiales en el México vs. Sudáfrica.

¿Cuándo volverá a la actividad la Selección Mexicana en el Mundial?

La Selección Mexicana se medirá a Corea del Sur este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara, en un encuentro programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Señalar que dicho compromiso podrá seguirse en vivo a través de las señales de TUDN y Azteca Deportes.