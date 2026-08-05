Repasa todos los detalles del próximo juego de Chivas por la Leagues Cup 2026 ante FC Dallas.

Al igual que en otras ocasiones, Chivas volvió a perder en el inicio de la Leagues Cup tras caer en penales ante Los Angeles FC en California. De cara al siguiente partido en el certamen binacional, repasamos cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido del Guadalajara contra FC Dallas.

El Rebaño Sagrado llegaba a este torneo con el objetivo de avanzar a los cuartos de final del torneo. Sin embargo, este miércoles el Rebaño Sagrado perdió en la pena máxima luego de que Kevin Castañeda y Luis Romo hubieran fallado su tiro.

A pesar de la derrota, las Chivas de Gabriel Milito siguen mostrando el mismo estilo de juego y ahogan al rival. Los Angeles FC terminaron arrinconados en su área y cuando tenían el balón en el cierre del partido decidieron tocar para ir a penales. El próximo juego será contra un FC Dallas que viene de caer por 2-0 contra Querétaro.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. FC Dallas de la jornada 2 de la Leagues Cup 2026?

El duelo entre FC Dallas y Chivas por la jornada dos de la Leagues Cup 2026 se llevará adelante el próximo sábado 8 de agosto en el Estadio PayPal Park de San José, California. El partido está pactado para realizarse a las 19:00 del Centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO el Chivas vs. FC Dallas?

El partido entre Chivas y FC Dallas por la Leagues Cup 2026 se podrá ver en México por Canal 5, TUDN y Apple TV. A su vez, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que vaya a suceder con el Rebaño Sagrado en California.