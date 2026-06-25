Guillermo Ochoa logró jugar en su sexto Mundial al reemplazar a Raúl Rangel. Tras el partido, Oswaldo Sánchez se rindió ante el exjugador de América.

En el Estadio Azteca se vivió una verdadera fiesta debido a que la Selección Mexicana superó por 3-0 a Chequia en el último partido por el Mundial 2026. Guillermo Ochoa recibió su homenaje y Oswaldo Sánchez se rindió ante él al señalar que lo respeta por la tenacidad que ha demostrado.

Una de las gratas noticias que dio ayer el Vasco Aguirre es que su portero titular es Raúl Rangel, motivo por el que fue de inicio ante el seleccionado europeo. Es más, en el Coloso de Santa Úrsula se mostró firme, no dudó y dio certezas en cada momento del partido.

Uno de los grandes momentos de México vs. Chequia fue cuando Raúl Rangel fue reemplazado por Guillermo Ochoa, a quien abrazó y le pidió que disfrutara el partido. Tras lo sucedido en el Estadio Azteca, Oswaldo Sánchez habló con la prensa para señalar que su excompañero de selección merece todo su respeto.

Memo Ochoa jugó en su sexto Mundial. (Foto: GETTY)

“Merece todo mi reconocimiento, toda mi admiración y todos los aplausos, porque estás hablando de un tipo que hace historia y que si está en seis Mundiales, eso habla de que son 24 años de futbol de alto nivel. Mis respetos por la tenacidad y por todavía el gusto que tiene por el futbol”, declaró el exportero del Guadalajara.

¿Cuándo volverá a jugar México en el Mundial 2026?

Luego de haber ganado los tres partidos del Grupo A, México volverá a tener acción en el Mundial 2026 el próximo martes a las 19:00 del Centro de México. El partido podrá verse por televisión abierta.