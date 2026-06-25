El Estadio Akron continúa consolidándose como uno de los escenarios más llamativos del Mundial 2026. Después de albergar algunos de los encuentros más emocionantes del torneo, ahora fue la propia Selección de España la que quedó maravillada con la casa de Chivas en la antesala de su compromiso frente a Uruguay, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos. La Furia Roja disputará este viernes su partido en Guadalajara y no tardó en demostrar la gran impresión que le causó el inmueble rojiblanco.

A través de sus redes sociales, la Selección Española publicó un video recorriendo distintos rincones del Estadio Akron, mostrando imágenes de la cancha, los vestidores y las tribunas. El mensaje que acompañó la publicación decía: “Un poquito de hype para el partido de mañana por aquí. ¿Cómo de bonito es el Estadio de Guadalajara?”, llamando rápidamente la atención de los aficionados mexicanos y del propio Guadalajara, que respondió con un mensaje de bienvenida: “¡Bienvenidos a la casa de los mexicanos!”.

El reconocimiento no es casualidad. El Estadio Akron ha sido sede de algunos de los partidos más vibrantes de la Copa del Mundo hasta ahora. Entre ellos destaca la victoria de México sobre Corea del Sur, que aseguró el liderato del Grupo A para el Tricolor, además del intenso Colombia contra República Democrática del Congo, encuentro en el que la selección cafetera se impuso por la mínima diferencia en un inmueble completamente teñido de amarillo por su afición.

Conforme avanza el Mundial, el Estadio Akron sigue posicionándose como uno de los recintos más espectaculares del torneo. Su diseño, el ambiente generado por las distintas aficiones y la calidad de los encuentros disputados han provocado que selecciones, jugadores y aficionados de diferentes partes del mundo destaquen constantemente la experiencia de jugar en la casa del Rebaño Sagrado.

El partido entre España vs Uruguay definirá al líder del Grupo H y apunta a ser de los más emocionantes del Mundial

España llegará al compromiso con cuatro puntos, mientras que Uruguay suma dos unidades, por lo que un triunfo o incluso un empate le bastará al conjunto español para asegurar el liderato del Grupo H. En cambio, la selección charrúa está obligada a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar y todavía dependerá de lo que ocurra en el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita para conocer su posición definitiva. Todo ello convierte a este sector en uno de los más competidos del Mundial, especialmente después de que Cabo Verde sorprendiera al empatar tanto con España como con Uruguay, dejando completamente abierta la pelea por la clasificación.