Chicharito Hernández confirmó que jugará en la segunda división de Estados Unidos y que necesitó golpear a Chivas para que se hable de él.

Parece que es necesario explicar la diferencia que existe entre un ídolo y un jugador que regresa para solamente cumplir con el club que le dio todo. Chicharito confirmó que para la historia del Guadalajara va a ser un ídolo de cartón porque necesitó pegarle, como cobarde y desde otro país, a la institución que lo formó para que se hable de él y no que se va a retirar en la segunda división de Estados Unidos.

No hay duda de que Javier Hernández tenía razón cuando el Gigante de Zapopan advirtió que él solo no iba a poder lograr La Trece y que era necesaria la ayuda de sus compañeros, cuerpo técnico, afición y directiva para lograr el objetivo. Fue la primera y única vez que se hizo cargo de la realidad que se vivía en el Guadalajara.

Desde aquella noche fría de enero, Chicharito solamente volvió a emocionar cuando lloró tras anotarle a Rayados de Monterrey en el Apertura 2025. Una emoción significativa en tres años como jugador del Guadalajara. Si empezamos a revisar los números en frío la bronca vuelve a resurgir porque dan vergüenza.

Chicharito Hernández golpeó a Chivas. (Foto: IMAGO7)

En tres años dio una asistencia y anotó cuatro goles. Uno de ellos fue contra Cibao, modestísimo club de República Dominicana, y lo hizo cuando el partido estaba resuelto. Sin embargo, ante Cruz Azul demostró que le pesó la playera rojiblanca y voló el penal que nos clasificaba a la Semifinal de la Liguilla.

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Ante la falta de títulos, lo único que generó con el club fueron polémicas como sus comentarios sobre el rol de la mujer en la sociedad. ¿Ahí tuvo que protegerlo el Guadalajara? El máximo goleador de la Selección Mexicana nunca entendió en qué club estaba jugando, nunca reflexionó sobre qué tipo de papel podía tener en el equipo y que iba a ser juzgado tanto por sus declaraciones como por su rendimiento.

Estadísticas de Transfermarkt. (Foto: CHATGPT / IMAGO7)

Chicharito Hernández confirmó que en Chivas fue un ídolo de cartón, porque no entregó títulos, no le anotó a Atlas y América en partidos oficiales y no soportó las críticas, pero se anotó la estrellita de ser el mentor de Armando González. Un sinvergüenza.

Tras ser confirmado como nuevo jugador de Atlético Dallas, el atacante decidió golpear a Chivas fuera de México como un cobarde y sin dar nombres de las personas que lo maltrataron para pensar en el retiro. Dejó en claro que necesita golpear al Guadalajara para que se hable de él y de lo mal que lo pasó, ya que es mejor eso antes de que alguien diga que su retiro se va a dar en la segunda división de Estados Unidos.

Chicharito Hernández le faltó el respeto a la afición de Chivas

Tras sus insólitas declaraciones, el nuevo jugador de Atlético Dallas rompió nuevamente el silencio en redes sociales para dejar en claro que no se refería al equipo, sino a las personas que se encargan de administrar el club. Sin embargo, hay que recordarle que al aficionado del Guadalajara le faltó el respeto al no mencionarlo en su despedida, al callarlo cuando descontó ante Atlético de San Luis y al salir por la puerta de atrás de Verde Valle para no saludar a los chivahermanos porque lo habían abucheado en el Estadio Akron.