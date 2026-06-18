Tras la victoria de México ante Corea del Sur, MisterChip reveló que Chivas ha sido más importante que América en la historia del Tri en Copas del Mundo.

En Guadalajara se vivió una verdadera fiesta debido a que la Selección Mexicana superó por 1-0 a Corea del Sur en el Mundial 2026. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Misterchip, reconocido estadista de futbol, reveló que el Rebaño Sagrado es el que más jugadores proporcionó con goles en la historia de la Copa del Mundo con nueve jugadores, mientras que América es tercero con seis elementos.

Sin dudas, este último semestre para Emilio Azcárraga y su club ha sido un tiempo para el olvido porque quedó rápidamente eliminado de la Concachampions y en el Clausura 2026. A su vez, solamente aportó un jugador a la convocatoria del Tri, mientras que el Guadalajara cedió a cinco jugadores.

Esta noche, el Estadio Akron se vistió de gala para recibir a la Selección Mexicana que, con cuatro elementos rojiblancos, se impuso ante Corea del Sur. Luis Romo, capitán del Rebaño Sagrado, igualó a Raúl Jiménez con goles en mundiales y le dio la clasificación al Tri tras anotar el único gol del partido.

México superó a Corea del Sur. (Foto: IMAGO7)

Luego de lo vivido en Guadalajara, Misterchip apareció con un dato que sepulta a las Águilas al señalar que el Rebaño Sagrado es el equipo que más goles aportó con jugadores al Tri en la historia de la Copa del Mundo. “Ranking de los clubes mexicanos que más goles han aportado a la selección de México en TODA la historia de la Copa del Mundo (con el de Luis Romo hoy): CD Guadalajara: 13 goles (9 jugadores), Club Necaxa: 7 (4 jugadores), Club América: 6 (5), Pumas UNAM: 5 (5), CF Atlante: 4 (3), Deportivo Toluca: 3 (3), Club Santos Laguna: 3 (2) y CDSC Cruz Azul: 2 (2)”, escribió en X.