México enfrenta a Corea del Sur por la jornada dos del Grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara. De cara al duelo en la perla Tapatía, repasa qué pasa si esta noche el Tri pierde, empata o gana ante su par surcoreano.
Sin dudas esta tarde-noche el conjunto nacional juega un partido clave debido a que busca quedarse con el primer pasaje a los 16avos de final. Por esta razón, Javier Aguirre pone lo mejor que tiene para no solo ir por los tres puntos, sino que además mantener el cero en la portería.
Para este encuentro, México cuenta con cuatro jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez. Por su parte, Armando González se quedó en el banco de suplentes junto a cinco exjugadores de Chivas.
¿Qué pasa si México gana, empata o pierde ante Corea del Sur?
- Si México le gana a Corea del Sur: si el Tri le gana a los asiáticos se habrá asegurado su pasaje a los 16avos de Final del Mundial 2026. Restará saber si lo hace en la primera o segunda posición cuando enfrente a Chequia.
- Si México empata ante Corea del Sur: si el Tri iguala con los surcoreanos no tendría asegurado aún su clasificación a los 16avos. Debe jugar ante Chequia para definir si puede ser primero, segundo en caso de ganar o empatar, mientras que de perder en el Estadio Azteca deberá seguir si es uno de los mejores ocho terceros de la fase de grupo.
- Si México pierde ante Corea del Sur: si el Tri pierde ante Corea del Sur estará obligado a salir a ganar frente a Chequia el próximo jueves 25 de junio. Una victoria en el Estadio Azteca los clasifica automáticamente a los 16avos de Final, mientras que con un empate deberá esperar saber qué sucede con Sudáfrica y los surcoreanos. Caer ante el par europeo los obliga a ver qué sucede con el resto de las selecciones para saber si es uno de los ocho mejores terceros de la fase de grupos.