México enfrenta a Corea del Sur por la jornada dos del Grupo A del Mundial 2026. Conoce qué pasa si el Tri gana, pierde o empata contra los surcoreanos.

México enfrenta a Corea del Sur por la jornada dos del Grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Akron de Guadalajara. De cara al duelo en la perla Tapatía, repasa qué pasa si esta noche el Tri pierde, empata o gana ante su par surcoreano.

Sin dudas esta tarde-noche el conjunto nacional juega un partido clave debido a que busca quedarse con el primer pasaje a los 16avos de final. Por esta razón, Javier Aguirre pone lo mejor que tiene para no solo ir por los tres puntos, sino que además mantener el cero en la portería.

Para este encuentro, México cuenta con cuatro jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez. Por su parte, Armando González se quedó en el banco de suplentes junto a cinco exjugadores de Chivas.

¿Qué pasa si México gana, empata o pierde ante Corea del Sur?