Javier Aguirre confirmó los titulares para el juego de México ante Corea del Sur por la jornada 2 del Mundial 2026. El Vasco decidió dejar afuera a Armando González por esta importante razón.

La Selección Mexicana volverá a tener acción este jueves cuando enfrente a Corea del Sur por la jornada dos del Grupo A del Mundial 2026. Javier Aguirre confirmó el once titular para enfrentar a los surcoreanos con la presencia de cuatro jugadores de Chivas, mientras que a Armando González lo dejó fuera del equipo por decisión táctica.

Esta tarde-noche no es una más para el Tri porque de quedarse con los tres puntos se aseguraría ser uno de los primeros clasificados a los 16avos de la Copa del Mundo. Llegaría con una diferencia de tres puntos sobre su par asiático y con la tranquilidad de que una derrota ante República Checa no le complicaría su pase a la siguiente ronda.

Con el objetivo de quedarse con la victoria en el Estadio Guadalajara, Javier Aguirre decidió realizar un par de modificaciones por el rival y por obligación ante la expulsión de César Montes. De esta manera, México saltará al campo de juego con Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Eric Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Armando González será suplente en México vs. Corea del Sur. (Foto: IMAGO7)

¿Por qué Armando González no juega en México vs. Corea del Sur?

Al igual que ante Sudáfrica, Armando González se quedará en el banco de suplentes cuando México reciba a Corea del Sur por la jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026. La decisión que tomó Javier Aguirre se debe a una decisión táctica ya que su 9 titular es Raúl Jiménez. Restará saber si Santiago Giménez regresa a los campos esta noche en Guadalajara.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

La Selección Nacional de México volverá a tener acción esta noche ante Corea del Sur por la jornada 2 del Grupo A en el Estadio Guadalajara. El encuentro está pactado para comenzar a las 20:00 del Centro de México y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por TV Abierta en el canal 5 de Televisa y el canal 7 de Azteca.