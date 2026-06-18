La titularidad de Raúl Rangel en el Mundial 2026 sigue siendo tema de debate en México. Aunque Javier Aguirre decidió apostar por el portero de Chivas por encima de Guillermo Ochoa, una parte de la afición continúa pidiendo la experiencia del histórico guardameta. A horas del duelo frente a Corea del Sur, el Tala fue consultado sobre esa competencia y dejó una respuesta que reflejó cómo vive la presión de tener a una leyenda detrás suyo.

Lejos de sentirse incómodo por tener detrás a una leyenda del futbol mexicano, Rangel aseguró que la presencia de Ochoa representa un impulso para seguir creciendo. “Desde luego sube la intensidad en todos los aspectos, en cuanto a saber que va a ser una exigencia máxima mental, física, táctica, y a final de cuentas eso es lo que me ayuda a mí a madurar. El saber que tengo una figura como Memo detrás o a mi lado, apoyando, compitiendo por el puesto. Eso es lo que me ayuda a no relajarme de ninguna manera”, explicó el arquero rojiblanco.

Las declaraciones llegan después de un debut mundialista en el que Rangel dejó algunas dudas en acciones puntuales, situación que provocó que parte de la afición volviera a pedir la titularidad de Ochoa. Sin embargo, Javier Aguirre mantendría su confianza en el guardameta de Chivas para el compromiso de este miércoles frente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Además de referirse a la competencia interna por la portería, Rangel también mostró confianza en las posibilidades de México dentro del Mundial. “La Selección ha demostrado que está para competirle a cualquier rival, ya lo demostramos contra Bélgica, Portugal, Ecuador, que son rivales de clase mundial. Así que México puede estar ahí, disputando cosas grandes”, afirmó.

Tala Rangel no se confía por la localía de México

Finalmente, el Tala evitó cualquier exceso de confianza pese a la condición de local del Tri. “Se ha demostrado que no hay rival fácil en un Mundial. Yo creo que cualquier Selección puede dar la sorpresa. Hay que hacer nuestro trabajo y no confiarnos ni tener exceso de confianza de que porque somos locales somos favoritos. Eso lo debemos trabajar y vivir los partidos minuto a minuto”, concluyó el arquero, quien buscará liderar a México hacia una nueva victoria en la Copa del Mundo.