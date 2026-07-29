Santiago Sandoval, uno de los canteranos con mayor proyección de Chivas y quien se estaba convirtiendo en una de las grandes figuras de la Selección Mexicana Sub-20 durante el Premundial de la Concacaf, fue confirmado como baja del Tricolor luego de sufrir una fractura en el dedo anular de la mano derecha. La lesión obligó al mediocampista a abandonar la concentración nacional justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su joven carrera.

Aunque la lesión fue en la mano, la fractura requería atención médica inmediata, motivo por el cual Sandoval regresó a Guadalajara para ser intervenido quirúrgicamente bajo la supervisión del cuerpo médico de Chivas. Las primeras estimaciones apuntan a que permanecerá fuera de las canchas por al menos un mes y medio, tiempo en el que deberá concentrarse completamente en su recuperación.

Ya de vuelta en la capital jalisciense, el canterano rojiblanco compartió unas breves palabras con los medios de comunicación, dejando claro el dolor que le provocó perderse el resto del torneo. Sandoval reconoció que el Premundial era una competencia muy importante para él, pues además del boleto a la Copa del Mundo Sub-20 de 2027, también estaba en juego la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, dos objetivos que ilusionaban enormemente al futbolista.

La lesión también representa un duro golpe para Chivas. Santiago Sandoval ya se había convertido en un revulsivo habitual para Gabriel Milito, ganándose minutos con el Primer Equipo gracias a su rendimiento y evolución. Ahora, su recuperación frenará ese crecimiento justo cuando la competencia interna en la media cancha aumentó considerablemente con las distintas alternativas que tiene el estratega argentino para esa posición.

Por ahora, el tiempo estimado de recuperación es de al menos seis semanas, por lo que Sandoval se perdería la participación del Guadalajara en la Leagues Cup y, como mínimo, las jornadas cuatro y cinco del Apertura 2026. La prioridad será que complete su rehabilitación sin contratiempos, con el objetivo de regresar en las mejores condiciones posibles y volver a pelear por un lugar tanto en Chivas como en futuras convocatorias de la Selección Mexicana.

Santiago Sandoval confirmó que se lesionó en el México vs Costa Rica

A pesar de que la fractura en el dedo de Santiago Sandoval se confirmó hasta la noche de este martes, el propio canterano rojiblanco confesó que la lesión se dio en el partido entre México y Costa Rica Sub-20 de la noche del lunes. Sin embargo, empezó a sentir molestias hasta horas después, empezando a notar hinchazón en la zona, motivo por el cual acudió a los estudios donde confirmarón el daño en el hueso.