El Guadalajara por fin cerró la fase de mayor exigencia física para su preparación rumbo al Apertura 2026. ¿Ahora qué sigue?

La pretemporada en Isla de Navidad ha llegado a su fin para los futbolistas de Chivas, quienes vivieron más de una semana de intensa actividad bajo la tutela de Gabriel Milito, por lo que el plantel regresó a Guadalajara para recibir unos días de descanso antes de volver a los trabajos.

A través de un comunicado, el club informó que en el último día de actividades los futbolistas realizaron un día de convivencia, en donde se enfrentaron jugadores contra miembros del cuerpo técnico, staff y hasta directiva en un partido amistoso, el cual se definió en tanda de penaltis.

Posteriormente, el plantel tuvo una cena y concluyeron con la novatada a los jugadores de fuerzas básicas que recién se integraron a su primera pretemporada.

¿Qué sigue en la pretemporada de Chivas?

Con la eliminación de Corea del Sur de la Copa del Mundo 2026, el Guadalajara podrá reutilizar sus instalaciones en Verde Valle, por lo que se espera que a partir de la próxima semana ya estén entrenando con normalidad en casa.

¿Cuáles partidos de preparación tendrá Chivas antes del debut en el Apertura 2026?

El Rebaño Sagrado ha confirmado que solamente realizará dos ensayos futbolísticos antes de hacer su presentación en el Apertura 2026 cuando reciban al Toluca en la cancha del Estadio Akron.

Los partidos que disputarán serán contra Correcaminos el viernes 3 de julio y contra Leones Negros en viernes 10 de julio.