Luis Olivas fue uno de los tantos jugadores que Gabriel Milito cepilló de Chivas tras el Apertura 2025. En las últimas horas, el defensa causó baja en Atlante.

A lo largo de toda la Liga MX se puede encontrar a un exjugador de Chivas que da de qué hablar. Tal era el caso de Luis Olivas, quien se formó en Verde Valle, llegó a jugar en la Selección Mexicana, pero en las últimas horas se dio a conocer que Atlante lo terminó cortando de su equipo en su regreso a la Primera División.

Como decíamos, el nacido en Tepic fue uno de los tantos futbolistas que la familia Vergara veía en un futuro consolidado en el primer equipo al punto de que llegó a ser visoreado por Liverpool. Para su debut tuvo que esperar en la Liguilla del Apertura 2020 en la que disputó un minuto en la ida de la Semifinal frente al León campeón de Ignacio Ambriz.

Con el correr de los años comenzó a tener mayor cantidad de minutos desde el banco de suplentes, pero con la llegada de Veljko Paunovic fue relegado. Desde allí mantuvo acción en la Sub-20 y luego se fue a préstamo a Mazatlán, club en el que jugó una temporada completa. En un nuevo regreso al Guadalajara, Gabriel Milito no lo tuvo en cuenta, lo hacía jugar en la Sub-21 con Isaác Brizuela, pero fue convocado a varios partidos importantes cuando hubo varios lesionados.

Tras seis meses al mando del técnico argentino, el defensa decidió salir del Guadalajara para convertirse en jugador del Atlante. En los Potros de Acero de la Liga de Expansión MX solamente pudo jugar 405 minutos en cinco partidos y ayer confirmaron que no a iba entrar en la consideración de Miguel Herrera para su regreso a la Primera División.

El pasado de Luis Olivas en la Selección Mexicana

Luis Olivas, como tantos otros, fue tenido en cuenta para amistosos que llevó adelante con la Selección Mexicana. Fue Gerardo Martino el responsable de convocarlo en el empate 2-2 ante Chile, encuentro en el que jugó los 90 minutos, y la victoria por 3-0 frente a Guatemala, partido en el que solo jugó 8 minutos.