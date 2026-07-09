Los ex rojiblancos formaron parte del Cartaginés que sorprendió a Tigres en un amistoso de pretemporada rumbo al Apertura 2026.

Mientras Chivas continúa afinando detalles para el Apertura 2026 en Verde Valle, otros equipos de la región también avanzan con sus respectivas preparaciones. Uno de los resultados más llamativos de los últimos días se produjo hoy, cuando Cartaginés derrotó por 2-0 a Tigres UANL en un amistoso que dejó una inesperada conexión con el Guadalajara.

El conjunto costarricense se impuso gracias a los goles de Joaquín Hernández y Manuel Morán, sorprendiendo a uno de los planteles más poderosos de la Liga MX. Sin embargo, para la afición rojiblanca hubo un detalle adicional que no pasó desapercibido: en las filas de Cartaginés aparecen dos futbolistas con pasado en Chivas.

Uno de ellos es Luis Olivas, defensor formado en las Fuerzas Básicas del Guadalajara y que recientemente se incorporó al club costarricense en busca de continuidad. El zaguero llegó a disputar más de 50 partidos con el primer equipo rojiblanco y durante varios años fue considerado una de las principales apuestas defensivas de la cantera.

El otro nombre es el de Tepa González, atacante que tuvo un breve paso por el primer equipo de Chivas y que posteriormente formó parte del Tapatío campeón de la Liga de Expansión MX. Aunque no logró consolidarse en el Guadalajara, continuó construyendo su carrera profesional y hoy integra el plantel del Cartaginés.

¿Cómo sigue la pretemporada de Chivas?

Mientras tanto, Chivas continúa enfocado en su propia preparación para el Apertura 2026. El equipo de Gabriel Milito ya disputó un amistoso frente a Correcaminos, que terminó igualado sin goles, y este sábado volverá a tener actividad cuando reciba a Leones Negros en Verde Valle.

Calendario completo de Chivas en el Apertura 2026