El nuevo refuerzo rojiblanco abrió su corazón al hablar de "Mamá Lola", la mujer que lo acompañó en sus primeros pasos y que le inculcó su amor por Chivas.

La llegada de Kevin Castañeda a Chivas representa el cumplimiento de un sueño que persiguió durante gran parte de su vida. El mediocampista tapatío ya había confesado que es aficionado del Guadalajara desde niño, pero durante su presentación con el club también compartió una historia mucho más personal relacionada con una de las personas que más influyó en su carrera.

En una entrevista con Chivas TV, el futbolista recordó a su abuela, conocida por la familia como “Mamá Lola”, quien falleció antes de poder verlo vestir la camiseta rojiblanca. Sin embargo, según contó el propio jugador, fue ella una de las principales responsables de que nunca abandonara su sueño de convertirse en futbolista profesional.

“Estaba con muchas emociones, con muchos recuerdos, con muchas memorias de cuando yo estaba muy chiquito, que mi Mamá Lola, en paz descanse, me acompañaba a que fuera a jugar, me acompañaba a que siguiera por ese sueño y ella era chivista. Entonces creo que desde ahí empezó ese amor a este equipo”, relató Castañeda.

El nuevo refuerzo del Guadalajara también recordó cómo eran aquellos años en San Andrés Tlaquepaque. “Ella vivía a dos casas de unas canchas de futbol rápido. Había partidos ahí los sábados y domingos de niños y ella era la que me llevaba para decirle a los señores: ‘Ey, pónganlo a jugar, ey, métanlo a jugar’. Yo era una tachuela, era muy chiquito, entonces nadie quería darse ese riesgo”, explicó entre risas.

Kevin Castañeda y la dedicatoria para su abuela

Para Castañeda, esos momentos siguen siendo una parte fundamental de su historia. “Esos recuerdos son los que me voy a llevar por siempre. Siento que la abrazaría mucho, le diría que lo logramos y que fue una pieza muy importante en mi manera de vivir el futbol porque eso hacía que siguieras adelante”, confesó.

La emoción del mediocampista alcanzó su punto más alto al imaginar qué le diría hoy a su abuela si pudiera compartir con ella este momento. “Le daría un beso y un abrazo y le diría: ‘Mamá Lola, lo logramos'”, concluyó el futbolista, quien ahora buscará escribir su propia historia con la camiseta del club que aprendió a querer desde niño.