Finalmente, Érick Gutiérrez estaría más cerca de salir de Chivas para jugar en Santos Laguna en el Apertura 2026. El mediocampista no entra en planes de Gabriel Milito, quien lo cepilló para el Clausura 2026.

Se confirmó que el Guadalajara y Santos Laguna ya se han puesto en contacto para negociar el fichaje de Érick Gutiérrez para el Apertura 2026. En medio de esta información, César Merlo confirmó que Chivas y los Guerreros buscan llegar a un acuerdo para cerrar un préstamo con opción a compra.

Era un hecho que Guti iba a salir en este libro de pases debido a que no contaba con minutos y estar seis meses más sin jugar era perjudicial ya que se iba a devaluar su salario en un futuro. Por esta razón, no es casualidad que se comience a concretar su salida para que pueda continuar con su carrera a sus 31 años.

Esta mañana, César Merlo confirmó en sus redes sociales que Érick Gutiérrez comienza a encaminar su salida de Chivas para convertirse en jugador de Santos Laguna. Según informó en Super Deportivo, la idea de ambas directivas es que Guti salga a préstamo por un año junto a una opción de compra.

Érick Gutiérrez saldrá de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“La operación entre ambas escuadras se está estructurando bajo la modalidad de un préstamo por un año con opción de compra posterior”, reportó el periodista argentino. De esta manera, el Guadalajara baja la masa salarial del primer equipo, mientras que Renato Paiva tendría en su equipo a un jugador con experiencia mundialista.

¿Jordan Carrillo es clave en la salida de Érick Gutiérrez?

Como se sabe, Chivas logró quedarse con el fichaje de Jordan Carrillo a cambio de poco más de cinco millones por el 70% de su carta. ¿Este movimiento facilitó la salida de Érick Gutiérrez a Santos Laguna? No hay una respuesta oficial, pero es un hecho que hay una buena relación entre ambas directivas para alcanzar este acuerdo.