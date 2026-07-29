Armando González se ha convertido en uno de los futbolistas con mayor proyección de Chivas gracias a su capacidad goleadora, misma que lo llevó a ser convocado por la Selección Mexicana para el Mundial de 2026. Sin embargo, en la Copa del Mundo apenas pudo disputar 14 minutos, los cuales llegaron en el compromiso frente a Sudáfrica, una situación que terminó afectando el ritmo competitivo con el que regresó al Guadalajara.

Ya sea por la falta de minutos durante el Mundial o por haberse reincorporado a un plantel que sí realizó la pretemporada completa bajo las órdenes de Gabriel Milito, lo cierto es que el inicio del Apertura 2026 no ha sido el esperado para la Hormiga. En los partidos frente a Toluca y FC Juárez no pudo mostrar el instinto goleador que lo convirtió en uno de los delanteros más peligrosos de la Liga MX, situación que ya preocupa en el entorno rojiblanco.

Armando González vio apenas 14 minutos en el Mundial 2026

Con esos dos encuentros disputados en el actual torneo, Armando González ya acumula ocho partidos consecutivos sin marcar entre Chivas y la Selección Mexicana. La racha comenzó en la recta final del Clausura 2026, continuó durante sus compromisos con el Tricolor y ahora se ha extendido en las primeras jornadas del nuevo campeonato, convirtiéndose en la sequía goleadora más larga de su joven carrera.

Para encontrar el último gol del delantero rojiblanco hay que remontarse hasta la Jornada 13 del Clausura 2026, cuando anotó frente a Pumas el pasado 5 de abril. Esto significa que está muy cerca de cumplir cuatro meses sin celebrar una anotación oficial, una cifra poco habitual para un atacante que hace apenas unos meses era uno de los referentes ofensivos del Guadalajara.

La estadística luce todavía más llamativa si también se consideran los encuentros en los que no tuvo participación con la Selección Mexicana durante el Mundial. En ese escenario, ya son 14 partidos consecutivos sin anotar, una situación que inevitablemente puede influir en la confianza de cualquier delantero y de la que buscará salir cuanto antes para volver a ser el goleador que ilusionó a la afición rojiblanca.

Confianza y falta de ritmo, el problema de Armando González en el inicio del Apertura 2026

Aunque Armando González no ha hablado públicamente sobre este momento, es razonable pensar que la falta de actividad durante el Mundial pudo afectar tanto su ritmo futbolístico como su confianza. Javier Aguirre apenas le dio oportunidades pese a los buenos números que había presentado con Chivas, y posteriormente regresó a un plantel que ya llevaba semanas trabajando junto. Con el paso de los entrenamientos y más minutos en la cancha, el objetivo del delantero será recuperar sensaciones y volver a reencontrarse con el gol lo antes posible, para así volver a su habitual actividad goleadora.