Antes de que rodara el balón en el Países Bajos vs. Marruecos, Javier Hernández ya había captado toda la atención de la afición.

Javier “Chicharito” Hernández, volvió a estar presente en un escenario mundialista, aunque esta vez fuera de las canchas. El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana acudió al encuentro entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo de 2026, donde formó parte de la cobertura especial previa al partido.

Actualmente, el canterano deChivas se desempeña como analista de la cadena FOX en Estados Unidos, medio con el que ha participado activamente durante el desarrollo de la justa mundialista.

El exfutbolista del Club Deportivo Guadalajara fue uno de los rostros principales en la transmisión previa al compromiso, aportando su experiencia y conocimiento sobre dos selecciones que han destacado por su crecimiento en el fútbol internacional.

Cabe mencionar que la presencia de “Chicharito” no pasó desapercibida entre los aficionados y los medios de comunicación presentes en el Gigante de Acero, ya que continúa siendo una de las figuras más reconocidas del fútbol mexicano.

¿En qué equipos ha jugado Chicharito Hernández?