Mañana por la noche México enfrentará a Ecuador por los 16avos de Final del Mundial 2026. De cara al duelo en el Estadio Azteca repasamos el salario de las máximas figuras del Tri: Moisés Caicedo y Roberto Alvarado.

Moisés Caicedo y Roberto Alvarado han sido grandes protagonistas en sus respectivas selecciones a lo largo de los últimos tres partidos que disputaron en el Mundial 2026. Mañana se enfrentarán, por lo que repasamos cuál es el salario del Piojo en el Guadalajara en comparación a los más de 7 millones de dólares que gana el ecuatoriano en Chelsea.

Uno de los jugadores que parecía no tener asegurado su lugar era el futbolista de Chivas por el nivel de Alexis Vega en Toluca. Sin embargo, el Vasco Aguirre decidió utilizarlo como titular ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia destacándose más en labores defensivas que ofensivas. De todas maneras, dio dos asistencias para los goles de Raúl Jiménez y Álvaro Fidalgo.

Del otro lado se encuentra un Moisés Caicedo que es una de las figuras de Ecuador, selección que tuvo que batallar para clasificar como uno de los mejores terceros. El futbolista del Chelsea no pudo aportar goles ni asistencias en ninguno de los tres partidos del Grupo E.

Roberto Alvarado es una de las figuras de México en el Mundial 2026. (Foto: GETTY)

Mañana los dos futbolistas se verán las caras cuando se enfrenten este martes por los 16avos de Final del Mundial 2026. Seguramente ambos van a ser titulares en un partido muy parejo donde lo sucedido en la fase de grupos quedó atrás.

Moisés Caicedo es una de las figuras de Ecuador. (Foto: GETTY)

Más allá de lo que vaya a suceder en el Estadio Azteca ya hay un enfrentamiento que se está dando fuera del campo de juego. Los 2 jugadores perciben millonarios salarios en sus respectivos equipos por los que repasamos.

Comparación de salarios: Caicedo vs. Alvarado

Según lo informado por Bloomberg el pasado 25 de octubre, Caicedo percibe un salario anual de base cercano a los ocho millones de dólares. Por su parte, Azteca Deportes reveló en su portal que el Piojo Alvarado tendría un sueldo anual de 1.4 millones de dólares al año como jugador de las Chivas del Guadalajara.

¿A qué hora se juega México vs. Ecuador?

Como decíamos, la Selección Mexicana volverá a tener acción el próximo martes 30 de junio ante Ecuador en el Estadio Azteca a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver en TV abierta por Azteca en el Canal 7 y por Televisa en el Canal 5.