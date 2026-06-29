Matías Almeyda, uno de los técnicos más queridos por la afición rojiblanca, expresó su deseo de ver a la Selección Mexicana avanzar a la siguiente ronda.

Matías Almeyda, extécnico de las Chivas y actual entrenador de Rayados de Monterrey, dejó clara su postura de cara al duelo entre la Selección Mexicana y Ecuador en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.

El estratega argentino fue abordado por los medios de comunicación mientras se dirigía al Gigante de Acerp para presenciar el encuentro entre Países Bajos y Marruecos.

Durante su trayecto hacia el Gigante de Acero, Matías Almeyda fue cuestionado sobre cuál representativo desea que salga victorioso en el enfrentamiento entre México y Ecuador.

Sin dudarlo, el ex del Club Deportivo Guadalajara respondió de manera contundente: “México”, dejando ver el cariño y la conexión que mantiene con el futbol mexicano.

¿Cuándo es el partido entre la Selección Mexicana ante Ecuador?

Cabe mencionar que el partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, correspondiente a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo, se llevará a cabo este martes 30 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, a las 19:00 horas, tiempo del centro de nuestro país, mismo que será transmitido por Canal 5, TUDN, ViX y Azteca Deportes.