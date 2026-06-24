Esta noche, la Selección Mexicana disputará su último partido en el Grupo A cuando enfrente a Chequia por el Mundial 2026. En la previa al partido, Chivas confirmó quién será el portero titular.

Uno de los grandes debates que se dio en las últimas horas es en relación a quién va a ser el portero titular de México ante Chequia por el Mundial 2026. En medio de la información que ha circulado en diferentes medios de comunicación, Chivas da una pista con su mensaje en redes sociales al señalar que quién va de inicio es Raúl Rangel sobre Guillermo Ochoa.

John Sutcliffe fue uno de los primeros reporteros del Tri que informó en ESPN que Memo se perfilaba a ir de arranque ante los checos. “Guillermo Ochoa será titular el miércoles porque el grupo sabe el comportamiento de Memo. El grupo lo veo como una gran motivación ya que están en primer lugar, que se le reconozca a Memo y es como uno de la familia que está recibiendo reconocimiento del grupo. Están muy motivados de que sea el titular”, reportó el reconocido periodista de ESPN.

Con el correr de las horas, la información que surgió en redes sociales es que Javier Aguirre no tenía definido el once titular. Este miércoles Claro Sports reportó en sus plataformas que Raúl Rangel volverá a jugar de inicio, mentiras que el homenaje para el exjugador de América en el Estadio Azteca no se estaría dando de momento.

Raúl Rangel será titular ante Chequia. (Foto: IMAGO7)

A falta de varias horas para que se juegue el partido, Chivas ventiló que Raúl Rangel irá de inicio ante Chequia. “¡El mejor portero de México será el Rojiblanco a seguir de esta noche! ¡Toda una nación contigo, Raúl Rangel!”, expresó el Guadalajara en sus redes sociales con estadísticas de su participación en el Mundial 2026.

¿A qué hora se juega México vs. Chequia?

El encuentro entre México y Chequia por la última jornada del Grupo A del Mundial 2026 se llevará a cabo este miércoles a las 20:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por TV Abierta de Televisa en el Canal 5 y en el Canal 7 de Azteca.