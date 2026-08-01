Armando González sigue en una mala racha sin anotar con el Guadalajara, y los rivales de Leagues Cup podrían empeorarla.

El complicado momento goleador de Armando González continúa, pues a pesar de generar varias oportunidades claras frente al Puebla, el delantero rojiblanco volvió a quedarse sin marcar. El empate en el Estadio Cuauhtémoc dejó una sensación amarga para Chivas y, además, permitió que la racha de la Hormiga sin anotar llegara ya a nueve partidos consecutivos, una cifra que empieza a generar preocupación entre la afición.

Encuesta ¿Debemos preocuparnos por la racha sin goles de Armando González? ¿Debemos preocuparnos por la racha sin goles de Armando González? Aún no, pronto volverá a anotar como siempre Sí, Milito y él deben pensar en una solución Ya votaron 2 hinchas

Para encontrar el último gol de Armando González hay que remontarse hasta la Jornada 13 del Clausura 2026, cuando firmó un doblete frente a Pumas. Desde entonces disputó los últimos cuatro encuentros del torneo sin volver a celebrar, posteriormente tuvo escasa participación con la Selección Mexicana bajo las órdenes de Javier Aguirre y tampoco logró romper las redes en los dos compromisos en los que vio actividad con el Tricolor.

Armando González no ha podido anotar este torneo.

La noche de este viernes, la Hormiga volvió a estar muy cerca de reencontrarse con el gol al tener dos oportunidades muy claras frente al Puebla, pero nuevamente la fortuna no estuvo de su lado. Ahora, con la pausa de la Liga MX para disputar la Leagues Cup, existe un riesgo importante de que la sequía goleadora siga aumentando si no consigue recuperar cuanto antes la confianza frente al arco.

Y es que el reto no será sencillo. Chivas se medirá al LAFC, FC Dallas y Seattle Sounders, equipos que actualmente ocupan el segundo, sexto y octavo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS. Se trata de rivales que atraviesan un buen momento futbolístico y que exigirán la mejor versión del Guadalajara, especialmente de un delantero que necesita volver a sentirse protagonista.

Además, las defensivas que enfrentará tampoco serán un desafío menor. LAFC, FC Dallas y Seattle Sounders presumen la segunda, novena y cuarta mejor defensa de la Conferencia Oeste, respectivamente. Es decir, Armando González intentará romper su racha frente a dos de las zagas más sólidas de la conferencia y otra que, aunque concede un poco más, compensa con una de las ofensivas más peligrosas de toda la MLS, por lo que la tarea no será sencilla.

La Leagues Cup empieza el miércoles para Chivas y buscarán dar su mejor nivel posible

Más allá del momento individual de Armando González, en Chivas existe la convicción de competir por el título de la Leagues Cup. El plantel que armó el Guadalajara está diseñado para pelear por todos los torneos que dispute y el certamen internacional representa una gran oportunidad para recuperar confianza, ritmo futbolístico y demostrar que el equipo tiene argumentos para aspirar al campeonato antes de reanudar su participación en el Apertura 2026.