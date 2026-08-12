El consenso general entre la afición de Chivas sigue siendo de confianza hacia Gabriel Milito, a pesar de los malos resultados que el equipo ha conseguido durante las últimas semanas. Sin embargo, cada vez existen más cuestionamientos sobre algunas decisiones del estratega rojiblanco, especialmente en lo relacionado con los jugadores que reciben minutos y aquellos que permanecen en la banca.

Uno de los casos que más dudas ha generado es el de Hugo Camberos, quien demostró durante el Premundial Sub-20 que tiene un nivel muy alto y puede marcar diferencias en el terreno de juego. Aunque posiblemente todavía no sea el momento de verlo como titular indiscutible, la afición considera que debería ser uno de los jugadores habituales en las rotaciones de Chivas, especialmente cuando el equipo necesite a alguien capaz de encarar, superar rivales y generar desequilibrio.

Afición de Chivas quiere de titular a Hugo Camberos.

Precisamente por eso, la decisión que Gabriel Milito tome con Camberos podría jugarle en contra ante Seattle Sounders. El entrenador argentino explicó que los jugadores que participaron en el Premundial Sub-20 llegaron con un importante desgaste físico debido a los partidos disputados y al viaje desde México, por lo que su participación ante el conjunto estadounidense no está garantizada. Sin embargo, existe una enorme expectativa entre los aficionados por verlos nuevamente con la camiseta rojiblanca.

Y es que, si el desgaste era tan importante, los futbolistas podrían haber tenido algunos días libres en Guadalajara y esperar el regreso del equipo después de terminar su participación en la Leagues Cup. En cambio, Chivas decidió llevarlos hasta Seattle para que se incorporaran al grupo y trabajaran con el resto de sus compañeros, por lo que todo apunta a que podrían tener al menos algunos minutos de juego y no realizaron el viaje en vano.

Esta situación podría generar todavía más presión alrededor de Hugo Camberos. El canterano fue llamado a reportar con el primer equipo después de conquistar el Balón de Oro y la Bota de Oro del Premundial Sub-20, por lo que sería difícil de explicar para la afición que no tenga participación ante Seattle Sounders. Especialmente si el resultado tampoco acompaña al Guadalajara, una decisión de este tipo podría convertirse en un nuevo motivo de críticas para Gabriel Milito.

Samir Inda es otro de los jugadores que la afición de Chivas quiere ver

Un caso similar es el de Samir Inda, aunque en su caso todavía no existe la misma presión para verlo inmediatamente sobre el terreno de juego. El canterano también tuvo una participación destacada con la Selección Mexicana Sub-20 y es uno de los futbolistas que más ilusión genera entre la afición rojiblanca, por lo que se espera que Gabriel Milito pueda comenzar a darle minutos poco a poco y evaluar si está listo para convertirse en una alternativa real para el primer equipo.