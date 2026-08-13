Chivas viene de lograr una importante victoria en la Leagues Cup para levantar el ánimo. Tras el partido, salió a la luz un video en el que se ve el momento exacto de la lesión de Cotorro González.

Uno de los jugadores de Chivas que será baja ante Santos Laguna y gran parte del Apertura 2026 es Bryan González. Lo que la transmisión de Apple TV no mostró fue el momento exacto en el que Cotorro terminó lesionado en el que se llega a ver cómo se desgarra al llegar a un cruce con un defensa de Seattle Sounders.

Uno de los jugadores que llegó al Rebaño Sagrado y que se ganó a la afición desde el primer día fue sin duda el Cotorro. El futbolista formado en Pachuca arribó con una sonrisa y a base de buen futbol y garra no solo se ganó el amor de los chivahermanos, sino que también un lugar en el once titular.

Ayer, en el Lumen Field, Bryan González volvió a ir de inicio para enfrentar a Seattle Sounders en la Leagues Cup. Allí, el defensa terminó lesionado y se retiró en una camilla entre lágrimas porque no podía levantarse para salir de pie del campo de juego.

Bryan González sería baja de 6 a 8 semanas. (Foto: IMAGO7)

La transmisión de Apple TV no repitió la jugada, pero un video publicado por Juan Manuel Figueroa se ve claramente que pierde el balón y por ir a recuperarlo realiza un último sprint. Es ahí cuando termina de lesionarse y se retira llorando.

Según lo informado por Ricardo Durán, el Cotorro sería baja entre seis y ocho semanas. De esta manera se perdería los duelos contra Santos Laguna, Xolos de Tijuana, Pachuca, Atlético de San Luis, Pumas UNAM, América, Querétaro y Atlas.

Encuesta ¿Quién debe reemplazar a Bryan González ante Santos Laguna? ¿Quién debe reemplazar a Bryan González ante Santos Laguna? Hugo Camberos Miguel Gómez Jonathan Pérez Ya votaron 2 hinchas

¿Quién reemplaza a Bryan Gonzalez en Chivas?

La gran pregunta por estas horas es quién va a reemplazar a Bryan González en Chivas durante los próximos partidos. Para reemplazarlo, Gabriel Milito cuenta con Hugo Camberos, Miguel Gómez y Jonathan Pérez. No hay que descartar en un futuro la posibilidad de que José Castillo juegue de carrilero.