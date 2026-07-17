Roberto Alvarado recibió un nuevo reconocimiento por su gran Mundial y eso solo le pone más presión con Chivas.

Roberto Alvarado fue uno de los futbolistas más destacados no solo de la Selección Mexicana, sino de toda la Copa del Mundo 2026. El atacante de Chivas tuvo un papel determinante en el funcionamiento del Tricolor, aportando creatividad y profundidad en ataque, pero también realizando un enorme desgaste defensivo al incorporarse constantemente como un lateral más. Ese rendimiento provocó que el Piojo llamara la atención de analistas y especialistas de todo el mundo.

Como consecuencia de ese gran nivel, Alvarado ha recibido múltiples reconocimientos tras finalizar el Mundial. Incluso la propia FIFA lo colocó durante el torneo entre los cinco jugadores con mayor influencia creativa, compartiendo ese selecto grupo con figuras de talla mundial como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Michael Olise. Un dato que confirma el extraordinario momento futbolístico que atraviesa el atacante rojiblanco.

Ahora, un nuevo reconocimiento se suma a la brillante actuación del Piojo. El CIES Football Observatory elaboró su ranking con los futbolistas mejor evaluados de la Copa del Mundo 2026 y Roberto Alvarado apareció dentro del Top 10 del torneo, gracias a una calificación de 84.9, colocándose entre los jugadores más destacados de toda la competencia, muy cerca de jugadores como Kevin de Bruyne, Vinicius Junior y Rodri.

Este reconocimiento no hace más que respaldar el gran momento que vive el futbolista mexicano. Para Chivas, la noticia resulta especialmente ilusionante, ya que Gabriel Milito recuperará para el Apertura 2026 a uno de los jugadores con mejor rendimiento en toda la Copa del Mundo. El Guadalajara no solo contará nuevamente con un seleccionado nacional, sino con un futbolista que demostró estar al nivel de las grandes figuras del torneo.

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Dentro de Chivas, Roberto Alvarado ha sido una pieza indispensable con prácticamente todos los entrenadores que han pasado por el club, aunque con Gabriel Milito su importancia ha sido todavía mayor. El estratega argentino solo ha prescindido de él cuando una lesión se lo ha impedido, confiando plenamente en su capacidad para desequilibrar los partidos. Por ello, la ilusión de la afición es que el Piojo pueda trasladar al Guadalajara la misma versión que maravilló durante la Copa del Mundo.

Roberto Alvarado está prácticamente descartado para el partido de la Jornada 1 contra Toluca

A diferencia de otros seleccionados como Raúl Rangel o Armando González, quienes tuvieron un desgaste físico menor y todavía aspiran a sumar minutos ante Toluca, Roberto Alvarado luce prácticamente descartado para el debut del Apertura 2026. El atacante rojiblanco disputó prácticamente completos los cinco partidos de la Selección Mexicana en el Mundial y acumuló más de 50 kilómetros recorridos, convirtiéndose en el futbolista mexicano con mayor desgaste físico durante toda la Copa del Mundo. Por ello, todo apunta a que Gabriel Milito preferirá darle descanso para tenerlo en plenitud durante el exigente semestre que se avecina.