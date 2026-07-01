En Chivas ya se sabía del trato con Nike desde hace mucho, por lo que sorprende no tener el jersey desde el día 1.

El anuncio oficial de Nike como nuevo patrocinador deportivo de Chivas llegó este 1 de julio, pero dejó una duda entre buena parte de la afición rojiblanca: ¿por qué el nuevo uniforme todavía no ha sido presentado? Desde hace prácticamente un año era un secreto a voces que el Guadalajara no continuaría con Puma y, conforme avanzaron los meses, los rumores sobre el acuerdo con Nike fueron cada vez más fuertes, por lo que muchos esperaban que el jersey estuviera listo desde el primer día de la nueva alianza.

Chivas reveló las primeras prendas de Nike.

Aunque el club no ha dado una explicación oficial, existen varios indicios que podrían ayudar a entender el retraso. En semanas recientes comenzaron a surgir reportes y filtraciones sobre cambios importantes en la distribución de los patrocinadores del uniforme, modificaciones que finalmente fueron confirmadas por las propias publicaciones de Chivas. Entre ellas destacan que MG dejó el frente del jersey para pasar a la manga derecha y que Caliente ya no utilizará el tradicional recuadro blanco alrededor de su logotipo.

Precisamente esos ajustes comerciales pudieron haber retrasado el proceso de producción del nuevo uniforme. Si la distribución de los patrocinadores cambió cuando el diseño ya estaba avanzado, Nike habría tenido que modificar plantillas, autorizaciones y procesos de fabricación antes de iniciar la producción a gran escala. Por ahora, esta sigue siendo una explicación basada en los indicios disponibles, ya que ni Chivas ni la marca estadounidense han confirmado oficialmente el motivo de la espera.

Chivas jugará con su indumentaria de entrenamiento ante Correcaminos.

Mientras tanto, el Guadalajara ya comenzó a utilizar prendas de entrenamiento de Nike, dejando ver algunos detalles de la nueva identidad visual del club. Sin embargo, la camiseta de juego continúa siendo uno de los secretos mejor guardados de esta nueva etapa, aumentando la expectativa entre los aficionados rojiblancos conforme se acerca el inicio del Apertura 2026.

¿Cuándo será la presentación del nuevo jersey de Chivas ya con Nike?

De acuerdo con el comunicado oficial del Guadalajara, el nuevo uniforme será estrenado el próximo 18 de julio, durante el primer partido del equipo en el Apertura 2026. Todo apunta a que será ese mismo día cuando Nike y Chivas presenten oficialmente el esperado jersey, poniendo fin a varios meses de rumores, filtraciones y especulaciones alrededor de una de las alianzas comerciales más importantes en la historia reciente del club.