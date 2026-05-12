Chivas atraviesa un gran momento tanto en lo anímico como en lo futbolístico luego de eliminar a Tigres y clasificarse a las semifinales del Clausura 2026. Sin embargo, el reto que ahora tiene enfrente el Guadalajara no será nada sencillo, pues deberá medirse ante Cruz Azul, equipo al que Gabriel Milito todavía no ha podido derrotar desde que llegó al banquillo rojiblanco, situación que convierte esta serie en una prueba todavía más complicada para el Rebaño Sagrado.

Aun así, si algo ilusiona a la afición rojiblanca es el historial histórico de Chivas frente a Cruz Azul en Liguilla. Ambos equipos se han enfrentado en siete ocasiones dentro de la Fiesta Grande del futbol mexicano y el saldo favorece al Guadalajara, que ha conseguido avanzar en cuatro de esas series, mientras que La Máquina solamente logró eliminar al Rebaño en tres oportunidades.

Eso sí, el antecedente más reciente entre ambos clubes en una fase final no fue precisamente positivo para Chivas. En el torneo pasado, Cruz Azul eliminó al Guadalajara en una serie donde el equipo rojiblanco tuvo el pase a semifinales prácticamente en los pies de Javier Hernández, quien terminó fallando un penal decisivo. A pesar de ello, el historial general sigue favoreciendo claramente al Rebaño Sagrado en eliminatorias directas, algo que Gabriel Milito buscará mantener esta semana.

Dentro de todos esos antecedentes en Liguilla, la serie más recordada e importante entre ambos equipos fue la Final de la temporada 1986-1987. En aquella ocasión, Chivas y Cruz Azul llegaron como primero y segundo de la tabla general, respectivamente. La ida disputada en el Estadio Azteca terminó con victoria cementera por 2-1, pero el Guadalajara firmó una remontada histórica en el Estadio Jalisco al imponerse 3-0, conquistando así el campeonato con un marcador global de 4-2. Curiosamente, esos mismos estadios serán ahora los escenarios de la semifinal de este Clausura 2026.

¿Cuándo y a qué hora se jugarán los partidos de semifinal entre Chivas y Cruz Azul?

El primer capítulo de la semifinal entre Cruz Azul y Chivas se disputará el próximo miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte. El encuentro comenzará a las 20:00 horas del Centro de México y podrá verse a través de TUDN, Canal 5 y VIX, mientras que en Estados Unidos la transmisión estará disponible por VIX.

Por su parte, el duelo de vuelta se jugará el sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco, escenario que recibirá al Guadalajara debido a la entrega del Estadio Akron para los preparativos del Mundial. El compromiso arrancará a las 19:00 horas del Centro de México y en territorio mexicano solamente podrá seguirse mediante Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos será transmitido por Telemundo.