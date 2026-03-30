El próximo fin de semana Chivas volverá a tener acción en el Clausura 2026 cuando enfrente a Pumas por la jornada 13 en el Estadio Akron. De cara al duelo contra los Universitarios es un hecho que hay 3 jugadores que son duda para enfrentar el próximo domingo, mientras que es un hecho que el argentino cuenta con varios descartados.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado tendrá una verdadera prueba cuando enfrente al equipo de Efraín Juárez. Especialmente porque es un equipo que se perfila a terminar cuarto y que viene de empatar ante Cruz Azul y de superar a América.

De cara al partido contra Pumas, Gabriel Milito recibió importantes noticias debido a que Luis Romo reapareció un mes después de haber lesionado ante Toluca. Ante Atlas jugó con gran intensidad, mostró buenos pases de juego con grandes pases y definiendo de la mejor manera, por lo que restará saber si será o no titular en el Estadio Akron.

Omar Govea será baja ante Pumas por el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto queda claro que la única duda que tiene hoy el entrenador argentino es relación a Miguel Tapias, quien terminó lesionado en el Clásico Tapatío. Por otro lado para el juego contra los Universitarios hay cinco descartados: Omar Govea, por lesión y suspensión por quinta amarilla, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda por nivel, mientras que Érick Gutiérrez y Alan Pulido no son tenidos en cuenta por problemas con el entrenador.

¿A qué hora se jugará Chivas vs. Pumas?

El partido entre Chivas y Pumas se llevará adelante el próximo domingo a las 20:07 del Centro de México en el Estadio Akron. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO solamente Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.