Uno de los grandes temas a resolver en el Guadalajara para el Apertura 2026 es qué va a ser Gabriel Milito y la directiva rojiblanca ante la posible salida de Armando González, quien sería pretendido por varios gigantes de Europa. En medio de este contexto, Luis Puente asoma con una posible opción a futuro debido a que no para de anotar goles en Atlante. El sábado no solo le anotó un golazo a Morelia, sino que se despachó con un doblete para ser líder goleo en la Liga de Expansión MX.

Luego de varios años picando piedra en la cantera de Verde Valle el Rebaño Sagrado finalmente encontró en la Hormiga el goleador que estaba buscando desde la salida de Alan Pulido. Con Gabriel Milito no solo se consolidó en el primer equipo, peleando como la cuarta opción cuando llegó el argentino a la dirección técnica, para ser uno de los campeones de goleo de la Liga MX.

Como se sabe, Armando González tiene un enorme momento que no solo le sirvió para ser convocado a la Selección Mexicano, sino que también para ser seguido por CSKA de Moscú, Barcelona, Dortmund y Feyenoord. De esta manera, es un hecho que al ser llevado al Mundial 2026 no va a regresar al Guadalajara para el Apertura 2026 porque es un hecho que llegará una oferta y se irá, por lo que la gran pregunta que surge es quién reemplazará a la joya rojiblanca.

En medio de este contexto, Javier Mier, Amaury Vergara y Alejandro Manzo se deben estar agarrando los pelos debido a que Luis Puente no para de anotar goles en la Liga de Expansión MX. El sábado no solo le anotó un doblete a Morelia, actual equipo de José Luis Higuera, sino que además le marcó un golazo al bajar con la punta del pie derecho para rematar a portería. Actualmente es líder de goleo con seis anotaciones en la división plata del futbol mexicano.

¿Chivas puede ir por el fichaje de Luis Puente?

Como se sabe, Atlante se alista para volver a estar en primera división cuando le compre la plaza a Mazatlán, motivo por el cual decidió fichar a Luis Puente. Sin embargo, el exjugador del Guadalajara llegó como agente libre a los Potros, pero lamentablemente, pero, según lo informado por Jesús Bernal, el Rebaño Sagrado no contaría con ningún porcentaje de la carta del futbolista formado en Verde Valle.