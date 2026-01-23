Este jueves, la Selección Mexicana disputó un partido de preparación rumbo al Mundial frente a Panamá, en un contexto muy particular, ya que al no tratarse de Fecha FIFA, Javier Aguirre decidió convocar exclusivamente a futbolistas de la Liga MX. El encuentro sirvió como laboratorio para el Vasco, quien aprovechó la ocasión para observar a jugadores que no había tenido tan de cerca en procesos anteriores.

Dentro de ese escenario, Aguirre llamó a ocho jugadores de Chivas, siendo Brian Gutiérrez uno de los titulares ante la Selección Canalera. El mediocampista rojiblanco tuvo una actuación sólida, pero hubo un momento específico que llamó poderosamente la atención, cuando estuvo muy cerca de marcar un golazo con una habilidad que no le hemos visto todavía con el Guadalajara y que podría potenciar aún más su impacto en el equipo.

Corría el minuto 35 cuando Brian Gutiérrez cobró un tiro libre de manera espectacular, con un disparo potente y una curva impresionante que superó la barrera y se quedó a centímetros de incrustarse en el ángulo. El arquero panameño quedó completamente sorprendido y solo pudo seguir con la mirada el recorrido del balón, que por muy poco no terminó en el fondo de la red.

En los apenas tres partidos oficiales que ha disputado con Chivas, Gutiérrez no ha tenido la oportunidad de ejecutar tiros libres con este perfil, por lo que Gabriel Milito podría tomar nota de esta cualidad mostrada con la Selección Mexicana. No sería descabellado pensar en Brian como cobrador oficial de tiros libres e incluso como opción desde el manchón penal cuando Armando González no se encuentre en el terreno de juego.

Los jugadores de Chivas fueron quienes más brillaron con la Selección Mexicana

Además de Brian Gutiérrez, otros futbolistas del Guadalajara dejaron sensaciones muy positivas tras el partido ante Panamá. Richard Ledezma y Luis Romo destacaron por desempeñarse de forma muy similar a como lo hacen en Chivas, lo que les valió elogios de Javier Aguirre al finalizar el encuentro y les permitió sumar puntos importantes de cara a una posible convocatoria para el Mundial de 2026.