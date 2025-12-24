Uno de los jugadores que Chivas espera acomodar en los próximos días es Érick Gutiérrez, quien no entra en los planes del Guadalajara. En medio del regreso de Isla Navidad, revelaron que Guti ya se despidió de parte del staff del conjunto rojiblanco, que tiene acuerdo y que sólo resta llegar a un acuerdo con su salario.

No hay dudas de que Gabriel Milito y la directiva de Chivas sorprendieron cuando decidieron no tener en cuenta al mediocampista. Especialmente porque era una alternativa interesante al momento de que el entrenador mire al banco de suplentes y marque la diferencia.

En medio de este contexto se habrían confirmado que varios equipos están interesados en los servicios del mediocampista. De la MLS sería buscado por San Diego FC, mientras que en la Liga MX los pretendientes serían Cruz Azul, Pachuca y FC Juárez.

Por otro lado, esta mañana dieron a conocer que ya habría un acuerdo y que Érick Gutiérrez se despidió de parte del staff. “El Guti ya se despidió de una gran parte del staff cuando él fue por sus cosas porque aseguran que ya hay un acuerdo de un equipo que está interesado en sus servicios. Falta un detallecito, el hecho de ponerse más accesible en cuanto a su sueldo. Lo han puesto en cualquier lugar que usted se pueda imaginar, pero el Guti desea elegir ir. Habla de una propuesta que hay de la MLS, pero todo indica que quiere quedarse en la Liga MX”, reportó Alex Ramírez en su canal de YouTube.

¿Qué sucede con Alan Mozo y Alan Pulido?

El Guadalajara se puso como objetivo sacar del equipo a Alan Mozo y Alan Pulido porque forman parte de la alta masa salarial. En el mismo reporte Alex Ramírez señaló que el defensa se encamina a salir y que se despidió, mientras que la situación del atacante es muy diferente porque nadie que hacerse cargo de salario.