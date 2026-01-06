De cara al Clausura 2026 Chivas llevó adelante una fuerte pretemporada en la que disputó tres partidos: dos victorias y una derrota. Por otro lado, el juego contra Leones Negros Gabriel Milito mostró un as bajo la manga debido a que le dio un nuevo rol a Miguel Gómez.

La preparación del Rebaño Sagrado dejó mucha tela para cortar porque se pudo ver con qué jugador se puede contar para ir en busca de la 13. Por ejemplo el domingo Óscar Whalley quedó en ridículo ante Jesús Brígido, por lo que tiene que mejorar si quiere ser titular en la Liguilla. De la misma manera Hugo Camberos quien se destacó jugando como carrilero por derecha e izquierda.

Es un hecho que Gabriel Milito ya tiene bien definido quiénes serán sus laterales para el Clausura 2026. Sus jugadores titulares son Richard Ledezma y Bryan González, mientras que detrás de ellos pelean por un lugar Miguel Gómez, Jorge Guzmán y Leonardo Jiménez.

Sin embargo, ante Leones Negros el entrenador argentino mostró un as bajo de la manga debido a la posición en la que utilizó Miguelito Gómez. El canterano rojiblanco se destaca por jugar como lateral, pero frente a los Melenudos lo hizo como stopper, por lo que mostró buena sincronización al momento de defender, una buena salida con balón controlado e inteligencia al momento de ser un jugador más para llegar al área rival.

Miguel Gómez jugó como stopper ante Leones Negros. (Foto: IMAGO7)

¿Miguel Gómez será titular en Chivas vs. Pachuca?

Miguel Gómez no es la primera opción en Chivas en el cuadro titular, pero sí ante la baja de Richard Ledezma y Bryan González. Sin embargo, tiene una opción más para sumar minutos de la mano de Gabriel Milito en la dirección técnica, especialmente si Daniel Aguirre falla como lo hizo en el Apertura 2025.