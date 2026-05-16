La vuelta de las semifinales entre Chivas y Cruz Azul se disputará esta noche en el Estadio Jalisco y no en el Akron, luego de que la directiva rojiblanca tuviera que entregar su estadio principal a la FIFA como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026. Este cambio de sede obligó al Club a realizar múltiples ajustes logísticos en tiempo récord, situación que generó algunas dudas y complicaciones entre los aficionados.

Chivas quiere hacerse fuerte en el Estadio Jalisco.

A pesar de las críticas iniciales por la reasignación de lugares para los abonados, la respuesta de la afición fue espectacular y el boletaje para esta noche se encuentra completamente agotado. Todo apunta a que habrá un lleno total en el Estadio Jalisco para apoyar al Guadalajara en busca del pase a la gran Final. Sin embargo, ante las dudas de algunos aficionados, el Club lanzó una importante advertencia para evitar problemas en el ingreso y acomodo dentro del inmueble.

Y es que un sector de la afición todavía tenía dudas respecto a si los lugares serían numerados o de entrada general, especialmente por las diferencias entre el Estadio Akron y el Jalisco. Ante ello, Chivas dejó claro que cada aficionado deberá respetar el asiento que le fue asignado, además de insistir en que todos procuren ocupar sus lugares con suficiente anticipación debido a los eventos especiales que se tienen planeados antes del inicio del partido.

La intención del Guadalajara es que el ambiente en el Estadio Jalisco sea inmejorable desde mucho antes del silbatazo inicial, para que los jugadores sientan el respaldo de toda la afición rojiblanca. Precisamente por ello, el Club busca evitar una de las malas costumbres más comunes en este inmueble: “agandallarse” los lugares. La directiva quiere que todos estén instalados y listos para apoyar desde el minuto uno en una noche que puede ser histórica para el equipo.

Los eventos que Chivas planea antes y durante el partido contra Cruz Azul

Chivas compartió en sus redes sociales el itinerario completo de actividades para esta noche en el Estadio Jalisco. Las puertas abrirán desde las 4:00 pm con una bienvenida musical para todos los asistentes, mientras que el calentamiento de los equipos comenzará alrededor de las 6:00 pm. Posteriormente, la afición rojiblanca participará en el mosaico especial con el que buscan recibir al equipo, razón por la cual el Club ha insistido tanto en la puntualidad. El encuentro arrancará oficialmente a las 7:07 pm y además habrá un show de medio tiempo encabezado por Luis Ángel “El Flaco”.