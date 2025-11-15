La Selección Mexicana Sub-17 se metió por la ventana a la fase final del Mundial 2025 que se disputa en Qatar. Con una victoria y dos derrotas, el Tri tuvo que esperar hasta los últimos resultados para terminar clasificando como el peor tercero de toda la competencia. Y en 16avos de final, su rival fue nada menos que Argentina.

En un encuentro que ya trae una gran rivalidad por lo que han sido enfrentamientos en distintas categorías, México alineó a dos jugadores de Chivas: Jhonnathan Grajales -capitán del Tri- y Gael García Ortega, joya que ya supo ser tenida en cuenta por Gabriel Milito. Las cosas no empezaron bien, pues Argentina se adelantó rápido en el marcador.

México no bajó los brazos y logró dar vuelta al marcador, con participación de Gael García en el balón parado del segundo gol, y aunque Argentina empató a poco del final, el Tri se impuso por penales, donde no falló ni una sola ejecución.

La burla de México Sub-17 para Argentina

Tras la clasificación del Tri para los octavos de final del Mundial Sub-17, el vestidor fue una fiesta y no faltaron las burlas para Argentina, que más bien fueron una devolución de gentilezas de lo que había sido el Mundial Sub-20, donde los sudamericanos se retiraron del Estadio con la canción del Chavo del 8 en sus altoparlantes.

Esta vez, el Tri le pagó a Argentina con la misma moneda, pues en el vestidor se cantó la misma canción y en el vivo realizado por el delantero Aldo de Nigris se llegó a ver que era Gael García quien manejaba los altoparlantes del vestidor.

¿Cuándo juega México Sub-17 vs. Portugal?

Tras eliminar a una potencia como Argentina, el Tri Sub-17 dirigido por Carlos Cariño se enfrentará a Portugal este martes 18 de noviembre, a partir de las 7:00 del centro de México. El encuentro se podrá seguir por las señales de TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium.