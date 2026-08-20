Mientras muchos lloran la partida de Armando González, en Chivas comienzan a voltear de hoja y dan a conocer un nuevo talento goleador que comienza a formarse en fuerzas básicas.

Esta madrugada Armando González emprendió su viaje para llegar a Grecia y convertirse en jugador de Olympiacos. En medio de la salida del último campeón de goleo rojiblanco, el Guadalajara presumió a su nuevo goleador de las fuerzas básicas: Saúl Hernández.

Si hay un aspecto por el que el Rebaño Sagrado se debe sentir orgulloso es en relación a la formación de jugadores que saca año a año. A lo largo de los últimos años han surgido un sinfín de jugadores que lograron consolidarse en el primer equipo, como Hormiga y Raúl Rangel.

En las últimas horas se dio a conocer que Chivas perdió a su goleador debido a que negoció la salida de Armando González a Olympiacos de Grecia. En medio de este contexto, el Guadalajara ya comenzó a presumir que en sus fuerzas básicas cuenta con un canterano de 14 años que no para de anotar en la Sub-15.

Armando González se va al fútbol de Grecia.

Se trata de Saúl Hernández, quien en el Apertura 2026 ha marcado cuatro goles en cuatro partidos para el equipo de Carlos Tremblay. Según lo informado por el propio club, el canterano nacido en Guadalajara se destaca como interior y desde allí no solo marca, sino que además ayuda en el juego colectivo.

Saúl Hernández anotó 4 goles en 4 partidos. (Foto: IMAGO7)

Actualmente Saúl es líder de la tabla de goleo de la Liga MX Sub-15, puesto que comparte con Santiago Palafox de León, Matías Emiliano Rodríguez de Atlas y Axel Santiago Vega de Atlas. Detrás de ellos se encuentra con tres dianas Roberto Benítez, otro futbolista rojiblanco.

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¿Cómo detectó Chivas a Saúl Hernández?

Según lo informado por el propio Rebaño Sagrado, Saúl Hernández llegó a las instalaciones de Verde Valle a los nueve años tras haber participado en unas visorias. Forma parte de la generación 2011 que comenzó a foguear en la Sub-14 para luego dar el salto a la Sub-15.