Uno de los jugadores que la afición de Chivas quiere ver con más minutos es Hugo Camberos. En medio de los rumores de su salida, el canterano dejó un contundente mensaje en redes sociales.

Uno de los futbolistas que muchos en Chivas veían que podía llegar a salir por la falta de minutos era Hugo Camberos. Finalmente, el canterano decidió quedarse a pelear por un puesto en el Guadalajara y en el regreso a los trabajos de pretemporada, el futbolista rojiblanco dejó un mensaje a toda la afición al señalar que estaba feliz de volver a vestir la playera rojiblanca.

Luego de su golazo frente a Japón, el extremo rojiblanco dejó claro que su idea era regresar a Verde Valle y convencer a Gabriel Milito de que es ideal para el Rebaño Sagrado. “Paso a paso, ahorita estoy enfocado en la Selección. Al regresar a la pretemporada, a llenarle el ojo a Gaby Milito que a final de cuentas él toma las decisiones. Si él me pone, es por algo y si no, también”, declaró.

Y agregó: “Mientras no me ponga, seguiré trabajando. Y si me pone, seguiré trabajando aún más para que nadie me quite el lugar. A final de cuentas tenemos muchos grandes jugadores en el plantel, sabemos de la exigencia que hay”.

Tras la serie de rumores que afirmaban que podía salir de Chivas para ganar mayor regularidad, Hugo Camberos volvió a decir presente en Chivas para la pretemporada del Apertura 2026. En medio de este contexto, dejó un mensaje en redes sociales para la afición rojiblanca. “Feliz de estar de vuelta, Chivas”, escribió.

¿Qué club pretendía a Hugo Camberos?

Antes de que finalice el Clausura 2026, surgió la información de que Toluca estaba detrás de Hugo Camberos para el Apertura 2026 con el objetivo de darle los minutos con los que no contaba tenía Chivas. Todo indica que se quedará. La gran pregunta que surge es si el futbolista se adapta al sistema de juego o si Gabriel Milito modifica el esquema.