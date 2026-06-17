Chivas no tardó demasiado en completar el anuncio de sus refuerzos para el Apertura 2026. Apenas unos minutos después de confirmar oficialmente la llegada de Kevin Castañeda, el Guadalajara presentó también a Jordan Carrillo como nuevo futbolista rojiblanco, cerrando así una operación que llevaba varias semanas cocinándose y que finalmente quedó sellada tras superar los exámenes médicos correspondientes.

Al igual que ocurrió con Castañeda, la expectativa entre los aficionados fue enorme desde las primeras horas del día. Jordan Carrillo acudió este miércoles por la mañana a realizar las pruebas físicas y médicas de rutina, y posteriormente firmó el contrato que lo vincula oficialmente con el Rebaño Sagrado. Ahora, apenas unas horas después, el Club por fin hizo oficial una incorporación que ilusiona mucho por su juventud, talento y proyección.

La presentación del mediocampista ofensivo tuvo un significado especial para gran parte de la afición. Desde que comenzaron a surgir las primeras informaciones sobre su posible llegada, también aparecieron fotografías de su infancia portando la camiseta rojiblanca, además de imágenes de su familia celebrando que finalmente vestiría los colores del Guadalajara. Por ello, muchos seguidores consideran que Jordan está cumpliendo uno de los sueños más importantes de su carrera.

Con su llegada, Gabriel Milito suma una nueva alternativa para potenciar una zona ofensiva que ya cuenta con nombres como Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Hugo Camberos y Jonathan Pérez. Aunque su posición natural es como extremo, el nuevo refuerzo rojiblanco también puede desempeñarse como mediocampista ofensivo, una característica que encaja perfectamente con la versatilidad que suele exigir el entrenador argentino.

Jordan Carrillo se unirá de inmediato a la pretemporada de Chivas

Con toda la documentación firmada y los exámenes médicos superados, Jordan Carrillo ya podrá integrarse de lleno a los trabajos de pretemporada del Guadalajara. El equipo viajará en las próximas horas a Isla de Navidad para comenzar la etapa más intensa de preparación rumbo al Apertura 2026. Ahí, el nuevo refuerzo tendrá sus primeros entrenamientos bajo las órdenes de Gabriel Milito, iniciando oficialmente una etapa que tanto él como la afición rojiblanca llevaban tiempo esperando.