pocos días del México vs. Inglaterra, salió a la luz que desde Europa intentaron modificar el horario del partido.

El posible cambio de horario del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra para los Octavos de Final del Mundial 2026 generó sorpresa tanto en nuestro país como del otro lado del charoco.

De acuerdo con información revelada por el periodista Andrés Vaca y confirmada por diversas fuentes, tanto la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como la Football Association (FA) se enteraron de la modificación propuesta a través de los medios de comunicación, situación que provocó desconcierto en ambas instituciones.

El encuentro, programado para disputarse este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, tomó un giro inesperado luego de que trascendiera la posibilidad de alterar el horario originalmente establecido.

De acuerdo con la información que comenzó a circular en las últimas horas, ni la FMF ni la FA habrían sido notificadas previamente sobre la intención de modificar el horario del compromiso.

Ambas federaciones habrían conocido la situación al mismo tiempo que la opinión pública, lo que generó sorpresa debido a la relevancia del encuentro y a la logística que implica un partido de eliminación directa.

¿Quién pidió el cambio de horario para el México vs. Inglaterra?

La iniciativa para buscar el cambio de horario no habría surgido de ninguna de las dos federaciones involucradas, sino de la cadena británica BBC, empresa que posee los derechos de transmisión del Mundial 2026 en el Reino Unido.

La televisora habría buscado ajustar el horario del encuentro con el objetivo de favorecer la audiencia televisiva en territorio europeo, dada la enorme expectativa que genera un enfrentamiento entre México e Inglaterra.