Chivas dio a conocer a la lista de convocados para su primer partido de pretemporada de cara al Apertura 2026.

Chivas sigue trabajando duro en la pretemporada, y tienen todo listo para disputar su primer partido de preparación rumbo al Apertura 2026 y la Leagues Cup. Por ello, la noche de este viernes el Rebaño Sagrado visitará a Correcaminos en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en un encuentro que marcará el inicio de la etapa de amistosos para el equipo dirigido por Gabriel Milito.

El compromiso será una nueva oportunidad para que Gabriel Milito continúe afinando el funcionamiento de su equipo, ahora ya con un contexto mucho más cercano al de la competencia oficial. Después de dos intensas semanas enfocadas principalmente en el aspecto físico durante la pretemporada en Isla de Navidad, el cuerpo técnico comenzará a evaluar con mayor detalle los aspectos tácticos y futbolísticos del plantel.

La pretemporada de Chivas está siendo muy intensa.

Este también será el primer encuentro del Guadalajara tras concluir la concentración de pretemporada, por lo que varios futbolistas buscarán aprovechar los minutos para ganarse un lugar de cara al debut en la Liga MX. Además, será una buena oportunidad para que algunos jóvenes de la cantera continúen demostrando que pueden competir por un sitio en el Primer Equipo.

Para este compromiso, Gabriel Milito convocó a 26 futbolistas, entre los cuales destacan varios canteranos: Óscar Whalley, Sebastián Liceaga, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Ricardo Marín, Jonathan Pérez, Diego Campillo, Ángel Sepúlveda, Daniel Aguirre, Miguel Gómez, Rubén González, Jordan Carrillo, Richard Ledezma, Samir Inda, Ángel Chávez, Kevin Castañeda, Santiago Sandoval, Sergio Aguayo, Luis Rey, Yohan Orozco, Leonel Calderón, Hugo Mata, Jesús Hernández, Carlos Hernández y Vladimir Moragrega.

La afición de Chivas está ansiosa por ver el funcionamiento de los refuerzos

Uno de los principales atractivos del encuentro será ver por primera vez con la camiseta de Chivas a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, quienes podrían tener sus primeros minutos como rojiblancos. Además, Luis Rey iniciará oficialmente una nueva etapa con el Guadalajara tras regresar de su préstamo en Puebla, buscando convencer a Gabriel Milito de que puede convertirse en una pieza importante para el equipo durante el Apertura 2026.