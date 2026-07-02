Chivas se alista de la mejor manera para tener su primer amistoso de cara al Apertura 2026 cuando enfrente a Correcaminos en Tamaulipas. De cara al partido de mañana repasamos cómo y por dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el primer duelo de preparación del Guadalajara en la pretemporada.

El equipo de Gabriel Milito viene de tener una brutal pretemporada en la que los nuevos refuerzos y canteranos vivieron la intensidad que exige el técnico. Kevin Castañeda y Jordan Carrillo fueron los que más sufrieron debido a que no conocían la manera en la que trabaja el técnico argentino en cada entrenamiento.

Se espera que mañana Chivas presente una alineación similar a la que podría aparecer ante Toluca en la jornada uno del Apertura 2026. Por esta razón, se especula que el Rebaño Sagrado forme con Óscar Whalley, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Jordan Carrillo, Kevin Castañeda y Ángel Sepúlveda.

Chivas vuelve a tener acción. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Correcaminos por el amistoso de preparación del Apertura 2026?

El encuentro entre Chivas y Correcaminos se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas. El encuentro está pactado para que comience a las 20:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO Chivas vs. Correcaminos?

El amistoso entre Chivas y Correcaminos se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por AYM Sports. Sin embargo, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara en el Estadio Marte R. Gómez.