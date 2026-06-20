Chivas ya se encuentra trabajando intensamente en su pretemporada de cara al Apertura 2026, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles y pelear por el título desde la Jornada 1. Sin embargo, a pesar de que todavía falta cerca de un mes para el arranque del torneo, el Guadalajara ya tiene una baja confirmada. Se trata de Efraín Álvarez, quien fue sometido a una operación hace algunos días y cuyo proceso de recuperación le impedirá estar disponible para el inicio de la competencia.

De acuerdo con diversos reportes, Efraín Álvarez se perdería al menos las dos primeras jornadas del Apertura 2026. Esta situación abre una oportunidad inmejorable para los dos refuerzos más recientes del equipo, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, quienes llegaron precisamente para fortalecer las zonas ofensivas del conjunto rojiblanco. Sin el número 10 disponible, ambos tendrán la posibilidad de mostrarse desde el inicio y demostrar que pueden convertirse en opciones permanentes dentro del once titular.

Gabriel Milito tiene muchas opciones a la ofensiva.

El ejemplo más claro de cómo una ausencia puede cambiar por completo la competencia interna se encuentra en la defensa central: Daniel Aguirre aprovechó la lesión de Diego Campillo para adueñarse de un puesto en la zaga rojiblanca, y cuando el canterano logró recuperarse al inicio del Clausura 2026, Gabriel Milito decidió respetar el trabajo realizado por Aguirre durante los meses anteriores. Esto provocó una competencia mucho más fuerte por los minutos y elevó el nivel de exigencia dentro del plantel.

Ahora podría ocurrir una situación muy similar en la posición que habitualmente ocupa Efraín Álvarez. Tanto Jordan Carrillo como Kevin Castañeda cuentan con características que les permiten desempeñarse en esa zona del campo, por lo que la competencia entre ambos comenzará desde el primer día del torneo con la posibilidad real de quedarse con el puesto. Si alguno logra aprovechar sus oportunidades en las primeras jornadas, podría consolidarse rápidamente como titular y convertir una ausencia temporal en un cambio permanente dentro de la alineación.

Las posiciones de Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado también podrían estar en juego

La situación no solamente involucra a Efraín Álvarez. El Apertura 2026 comenzará mientras todavía se disputa la Copa del Mundo, por lo que existe la posibilidad de que algunos futbolistas convocados por la Selección Mexicana continúen en actividad internacional. Entre ellos aparecen nombres como Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado, quienes podrían perderse parte de la preparación final del equipo si México logra avanzar a las rondas decisivas del torneo.

Además, incluso cuando termine la participación del combinado nacional, los jugadores mundialistas deberán recibir un periodo de descanso antes de reincorporarse a la disciplina rojiblanca. Por ello, también existe la posibilidad de que Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado no estén disponibles para el arranque del campeonato, dejando espacios importantes dentro de la alineación. En ese escenario, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda tendrían todavía más oportunidades para mostrarse y, si logran rendir al nivel esperado, podrían adueñarse de la titularidad de forma definitiva y cambiar por completo la competencia ofensiva dentro del Guadalajara.