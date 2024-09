No todos estuvieron convencidos con la vuelta a Guadalajara de Chicharito Hernández. Ya pasaron más de seis meses desde que se oficializó el regreso del histórico canterano del Rebaño Sagrado a la Liga MX y el saldo, hasta el momento, es negativo.

Una leyenda de Chivas que siempre se mostró muy escéptico por el aporte que podía tener Javier a sus 36 años, es el Yayo de la Torre, quien volvió a cuestionar el impacto que ha tenido el delantero en el equipo dirigido por Fernando Gago.

¿Cuál es la crítica al CH14?

“¿Cuándo vamos a dejar de pensar que Chicharito es la solución de Guadalajara?”, cuestionó en primera instancia el exfutbolista del Rebaño Sagrado.

“Pensaron que iba a ser (la solución). Pero ya con el tiempo que ha pasado, es momento de pensar en otra solución. Si no puede jugar ahorita. Ya estoy cansado de eso (Chicharito). Me dicen que cuando metió los goles en el Manchester (United) y después fue a tal equipo. Fue una figura en su momento, hoy no lo es”, añadió en el programa La Última Palabra de Fox Sports.

Por otra parte, cuestionado sobre la ausencia de Javier Hernández en el Clásico Nacional de este sábado, el Yayo fue muy claro al señalar que “el Chicharito no asusta al América. El error fue pensar que con Chicharo se iban a solucionar muchas cosas”.

Ve favorito al Rebaño

El Yayo de la Torre ve mejores opciones de que Guadalajara se quede con los tres puntos, aprovechándose del buen momento que atraviesan y las dudas que arrastra el actual bicampeón de la Liga MX.

“Es una nueva oportunidad para ganar el Clásico. Platicando con algunos aficionados, decimo ‘si no es ahora, cuándo’. Es el momento adecuado para Chivas”, sentenció el director técnico. “Generalmente Chivas no está mejor que América”.

Fernando Gago no tiene los mejores recuerdos de sus enfrentamientos ante el odiado rival, por lo que tendrá una gran oportunidad para sacarse una espina en el banquillo rojiblanco.