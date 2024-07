Tras la llegada de Fernando Hierro a la dirección deportiva de Chivas, la institución empezó a voltear al mercado estadounidense con los jugadores de doble nacionalidad. Cade Cowell fue el primero de una serie de futbolistas que se unieron a la institución en el último tiempo y que cumplía con dicha característica.

Más de uno alzó la voz al ver que Guadalajara contrataba a un jugador totalmente identificado con Estados Unidos. Nació en California, representa a esa selección y no hablaba español.

Pero el ser hijo de una mujer mexicana, de apellido Maldonado, le permitió cumplir con los estatutos del Rebaño Sagrado, algo que por ejemplo no cumple Santiago Giménez, el actual centro delantero de la selección mexicana.

¿Cuá es el estatuto que hay en Guadalajara?

“Chivas tendría que empezar a ver y modificar sus estatutos”, argumentó el periodista Fernando Cevallos durante la Última Palabra.

“Santiago Giménez es tan mexicano como Cade Cowell, los dos tienen el pasaporte mexicano. Los dos son mexicanos bajo la Constitución”, añadió el comunicador.

Yayo de la Torre fue muy claro

En referencia, una leyenda de la institución, Eduardo de la Torre, descartó que exista ese reglamento como tal y el hecho de no contar con jugadores que no sean mexicanos por nacimiento es sencillamente un “pacto de palabra”.

“Chivas no tiene eso reglamentado. Es una cosa de palabra que ellos se propusieron hacerlo y lo están cumpliendo. Es todo. No está reglamentado”, aseguró el Yayo en medio de la discusión.

“No es un reglamento, no es algo escrito. Siendo así es el equipo más popular de México. No hay estatutos de eso”, agregó el ex futbolista y entrenador del Rebaño Sagrado.

Chivas mantiene vivas sus tradiciones con todo y la falta de talento que existe actualmente en el futbolista mexicano.