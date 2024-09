En las Chivas de Guadalajara es una realidad que en todo momento han esperado que Javier Hernández sea una solución al ataque como se tenía contemplado desde que lo contrataron a principios del 2024, pero los números dicen otra cosa y también la cantidad de partidos que ha estado dentro de la cancha.

Chicharito Hernández una vez más se quedó fuera de un partido, pero no fue un juego cualquiera, pues será el Clásico Nacional contra América, el duelo más importante de la campaña regular donde hay muchas cunetas pendientes por saldar para el equipo que dirige Fernando Gago, por lo que sucedió el primer semestre del 2024.

Pero Hernández Balcázar tendrá que verlo por televisión debido a que no logró recuperarse de un desgarre que sufrió desde el partido contra Mazatlán de la Jornada 4, lo cual fue consecuencia de la rotura de ligamentos en la rodilla derecha que sufrió en el 2023, por tal motivo quedó descartado de la convocatoria.

En Chivas se están cansando de las lesiones de Chicharito Hernández

Esto no es ninguna novedad, pero tampoco ha caído muy bien al interior de Guadalajara, ya que esperaban que el atacante fuera una de las soluciones a la falta de gol que han aquejado desde que José Juan Macías atravesaba por su mejor momento antes de irse España en el 2020, a partir de ese momento no han encontrado un romperredes efectivo.

Chicharito no ha marcado un solo gol hasta el momento. Foto: Imago7

Y la realidad es que Chicharito apenas suma una anotación, por lo que está claro que su aporte al equipo dentro de la cancha se ha quedado muy corto en las expectativas y tal parece que los altos mandos están empezando a perder la cabeza, según reportes del periodista Miguel Arizpe.

“Le toqué dos o tres temas distintos y no podía faltar el de Javier Hernández: ‘Veo que siempre tocas al ‘Chicharito’ y no te creas, acá adentro también se cuestiona. Ya son más partidos que no juega por lesión que los que sí juega’. ¿Qué dicen ahí? ‘Pues que no vino para eso, que se suponía que venía a aportar y lo que menos hace es eso. Ya no lo ven como alguien referente por su trayectoria”, fue parte de lo que publicó el so columna de Mediotiempo.