Este viernes arrancó la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expasión MX con el partido de Tepatitlán ante el Tapatío, donde desafortunadamente el equipo de José Meléndez perdió 2-0 en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez.

El conjunto Tapatío se presentó a este encuentro invicto, pues en la Fecha 1 empató 2-2 con Atlético La Paz, mientras que en la Jornada 2 se impuso 4-2 a Venados, por lo que iban por su segundo triunfo consecutivo para meterse en los primeros lugares de la tabla general.

No obstante, se toparon con pared, siendo Amaury Escoto y Fernando Samano los anotadores del encuentro de este viernes ante el Tapatío que podría bajar varias posiciones al finalizar este fin de semana.

El Tapatío perdió el invicto en la Liga de Expansión MX.

¿En qué lugar se ubica el Tapatío tras perder ante Tepatitlán en la Fecha 3 del Clausura 2026?

De momento, el Tapatío se encuentra en la quinta posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expasión MX con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y un descalabro.

Cabe mencionar que el próximo partido del equipo de José Meléndez será el viernes 30 de enero contra Leones Negros, dentro de la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, a celebrarse en la cancha del Estadio Gregorio Tepa Gómez, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.